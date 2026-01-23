Kolinda nije jedina zvijezda u grupi na Antarktici: Redatelj otkrio kako se provode

Jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih redatelja i fotografa, Arnej Misirlić, čije ime stoji iza nekih od najgledanijih glazbenih spotova i reklamnih kampanja na području bivše Jugoslavije, ponovno je uspio zaintrigirati javnost. Njegova objava na Instagramu, na kojoj pozira ni manje ni više nego s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović (57), izazvala je lavinu komentara, dodatno potaknutih duhovitim opisom fotografije.

Neočekivani susret na hladnoj destinaciji

Na fotografiji, Misirlić pozira s bivšom predsjednicom na palubi broda, dok se u pozadini nazire hladan pejzaž. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest kratak, ali znakovit opis kojim se redatelj našalio: "Jedna za hrvatskih papira." uz emotikon hrvatske zastave.

Riječ je o ekspediciji na Antarktiku, koja postaje sve popularnija destinacija za avanturiste. Da je riječ o hit destinaciji, dokazuje i činjenica da na Antarktici trenutno borave holivudske zvijezde poput Michaela Douglasa (81), Catherine Zete-Jones (56) i Nicole Kidman (58).

Upravo je bivša predsjednica privukla veliku pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, posebno snimkama skoka u ledeno more, poznatom kao 'polar plunge', koje su postale viralne.

Pratitelji oduševljeni: 'Kakav spoj!'

Komentari su se usijali od oduševljenja, a među brojnim reakcijama našle su se i one poznatih osoba, poput repera Jale Brata. Mnogi su pohvalili nesvakidašnji susret poznatog redatelja i bivše predsjednice na tako egzotičnoj lokaciji. "Kakav spoj!", "Neočekivano, ali moćno", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Arnej Misirlić, poznat je po suradnji s najvećim glazbenim imenima poput Jale Brata, Bube Corellija, Senidah i Maye Berović. Njegov Instagram profil inače je ispunjen profesionalnim radovima i uvidima iza scene, pa ovakve objave uvijek izazovu posebnu pažnju javnosti.

