FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESVAKIDAŠNJI SUSRET /

Kolinda nije jedina zvijezda u grupi na Antarktici: Redatelj otkrio kako se provode

Kolinda nije jedina zvijezda u grupi na Antarktici: Redatelj otkrio kako se provode
×
Foto: Screenshot: Instagram: Nicolekidman, Kolinda_gk

Arnej Misirlić fotografirao se s Kolindom Grabar-Kitarović na Antarktici i fotografiju podijelio na društvenim mrežama

23.1.2026.
12:21
Hot.hr
Screenshot: Instagram: Nicolekidman, Kolinda_gk
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedan od najpoznatijih bosanskohercegovačkih redatelja i fotografa, Arnej Misirlić, čije ime stoji iza nekih od najgledanijih glazbenih spotova i reklamnih kampanja na području bivše Jugoslavije, ponovno je uspio zaintrigirati javnost. Njegova objava na Instagramu, na kojoj pozira ni manje ni više nego s bivšom hrvatskom predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović (57), izazvala je lavinu komentara, dodatno potaknutih duhovitim opisom fotografije.

Neočekivani susret na hladnoj destinaciji

Na fotografiji, Misirlić pozira s bivšom predsjednicom na palubi broda, dok se u pozadini nazire hladan pejzaž. Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jest kratak, ali znakovit opis kojim se redatelj našalio: "Jedna za hrvatskih papira." uz emotikon hrvatske zastave.

Riječ je o ekspediciji na Antarktiku, koja postaje sve popularnija destinacija za avanturiste. Da je riječ o hit destinaciji, dokazuje i činjenica da na Antarktici trenutno borave holivudske zvijezde poput Michaela Douglasa (81), Catherine Zete-Jones (56) i Nicole Kidman (58).

Upravo je bivša predsjednica privukla veliku pažnju svojih pratitelja na društvenim mrežama, posebno snimkama skoka u ledeno more, poznatom kao 'polar plunge', koje su postale viralne. 

Pratitelji oduševljeni: 'Kakav spoj!'

Komentari su se usijali od oduševljenja, a među brojnim reakcijama našle su se i one poznatih osoba, poput repera Jale Brata. Mnogi su pohvalili nesvakidašnji susret poznatog redatelja i bivše predsjednice na tako egzotičnoj lokaciji. "Kakav spoj!", "Neočekivano, ali moćno", samo su neki od komentara koji su preplavili objavu. 

Arnej Misirlić, poznat je po suradnji s najvećim glazbenim imenima poput Jale Brata, Bube Corellija, Senidah i Maye Berović. Njegov Instagram profil inače je ispunjen profesionalnim radovima i uvidima iza scene, pa ovakve objave uvijek izazovu posebnu pažnju javnosti. 

POGLEDAJTE VIDEO: Od Macronovih naočala do Nicole Kidman na Antarktici: Ovo je Direktov pregled dana

 

Kolinda Grabar-kitarovićKristijan IličićJala Brat, Buba CorelliNicole KidmanCatherine Zeta-jonesMichael DouglasSenidahMaya Berović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NESVAKIDAŠNJI SUSRET /
Kolinda nije jedina zvijezda u grupi na Antarktici: Redatelj otkrio kako se provode