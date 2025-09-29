Pobijedio je rak i život mu se promijenio na bolje: Glumac progovorio o svojoj borbi

Američki glumac Stanley Tucci (64) progovorio je o svojoj borbi s rakom jezika, koji mu je dijagnosticiran 2017. godine, nekoliko godina nakon što je izgubio svoju prvu suprugu Kate zbog raka dojke.

Tucci je prošao kroz teško liječenje koje je trajalo 35 dana, uključujući šest ciklusa kemoterapije. Tijekom liječenja izgubio je oko 15 kilograma, nije mogao jesti i šest mjeseci se hranio kroz cijev.

Foto: Profimedia

"Bilo je grozno prolaziti kroz to nakon što su mi supruga i prijatelji umrli, ali sada sam sretniji nego što sam bio prije", rekao je glumac u razgovoru za The Times.

Ne propušta trening

Njegova prva supruga Kate preminula je 2009. godine u dobi od 47 godina, nakon borbe s rakom dojke. S njom ima sina Nicola i kćer Camillu. Tucci je ranije priznao da nikada nije prestao tugovati zbog njezine smrti.

"I dalje je teško nakon 11 godina. Teško je. I uvijek će biti teško. Ona nikad ne bi željela da itko od nas tuguje do te mjere da nas ta bol preuzme i zavlada našim životima. Nikad ne bi to željela. Nije bila takva", rekao je Tucci 2021. godine.

Nakon što je i sam prošao kroz bolest, kaže da je promijenio pogled na život i zdravlje. Počeo se redovno baviti tjelovježbom i postao posvećen zdravom načinu života.

"Zaista ne mogu izdržati više od 24 sata bez vježbanja. U puno sam boljoj formi nego što sam bio prije nego što sam se razbolio. Imam jači osjećaj vlastitog identiteta, za 15 godina ću imati 80 i postoji puno stvari koje želim napraviti prije toga", rekao je.

Foto: Profimedia

Tucci je danas u braku s Felicity Blunt, sestrom glumice Emily Blunt. Zajedno su 12 godina i imaju dvoje djece, sina Mattea i kćer Emiliju.

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'