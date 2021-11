Pjevačica koja je digla prašina proteklih dana zbog uriniranja na obožavatelja tijekom nastupa na koncertu objavila je priopćenje. Sophia Urista iz benda Brass Against izvela je nevjerojatan čin dok je pjevala pjesmu "Wake Up" benda Rage Against the Machine.

Nakon što je odlučila pozvati obožavatelja na pozornicu, Urista ga je zamolila da legne, a onda je počela spuštati hlače i mokriti mu po licu. Kako prenosi Independent, Urista je okupljenima rekla da joj je sila na WC.

"Dovedite čovjeka s limenkom na glavi, jer ćemo ga dovesti na pozornicu i ja ću mu mokriti u usta", rekla je. "Moram piškiti", dodala je. "A ja ne mogu stići do kupaonice. Tako da bismo mogli napraviti predstavu od toga."

Ljudi su užasnuti

Dakle, urinirala mu je izravno na lice. Pred svima. Razumljivo, ljudi su bili užasnuti. Sophia je sada objavila izjavu u kojoj priznaje da je možda malo predaleko odvela stvari u ime umjetnosti.

"Želim nešto reći o svom nastupu na Rockville metal festivalu u Daytoni", rekla je u objavi na Instagramu.

“Uvijek sam pomicala granice u glazbi i na pozornici. Te sam večeri pomaknula granice predaleko. Volim svoju obitelj, bend i obožavatelje više od svega i znam da su neki povrijeđeni ili uvrijeđeni onim što sam učinila. Ispričavam im se i želim da znaju da ih nisam htjela povrijediti. Nisam šokantna umjetnica. Uvijek želim staviti glazbu na prvo mjesto. Zahvalna sam za svu vašu ljubav i podršku.", napisala je Sophia.

Sophia se ispričala obožavateljima

Bend je objavio poruku odmah nakon nastupa znajući da će privući pažnju medija. Grupa Brass Against je izjavila da se 'Sophia zanijela' i da ono što se dogodilo na pozornici u Daytoni 'nije nešto što ćete ponovno vidjeti na našim nastupima'.

Sophia Urista rođena je u Michiganu davne 1985. godine, a News Corp javlja da dolazi iz 'konzervativne' obitelji. Pjevačica je postala poznata kada se 2016. pojavila u američkoj verziji "The Voicea", a sutkinja Miley Cyrus ju je odabrala da bude u njezinom timu.