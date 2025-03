Judita Franković otkrila što prvo radi kad se probudi

Judita Franković jedna je od onih žena koje modu nose s nevjerojatnom lakoćom – intuitivno, autentično i uvijek s dozom zaigranosti. Kao glumica, navikla je igrati različite uloge, a čini se da istu filozofiju primjenjuje i u modnom izričaju.

Ne robuje trendovima, već ih prilagođava sebi, voli istraživati nove brendove, a posebno joj je važno podržavati hrvatske dizajnere. I kad je riječ o ljepoti, drži se pravila da je manje više, rutina joj je prilagođena trenutku, a ključni savjet o njezi kože dobila je davno od mame te ga se do danas pridržava. Za nju moda nije samo odjeća, nego produžetak osobnosti gdje svaka kombinacija donosi novu priču.

Poznati ste po jedinstvenom osjećaju za stil. Odakle vučete inspiraciju za modne kombinacije u kojima se pojavljujete na eventima?

Igram se, isprobavam, zamišljam kombinacije, zabavljam se s modom, tako nekako, ukratko.

Imate li brendove kojima ste vjerni već godinama?

Imam sreću da imam lijepe odnose s hrvatskim kreatorima i volim nositi hrvatske kreatore. I volim različite estetike, volim se igrati s različitim karakterima u modnom smislu. Na primjer, Envy Room je sa mnom od mojih početaka, a tu su i Marija Kulušić, Klisab, Alex Dojčinović, Svoya, Iggy… I uvijek volim otkrivati nova zanimljiva imena, Anatticus, Vicko Racetin, Y_Gia, Hellen Kellen…

Pratite li ikad modne trendove i postoji li neki trend vam se posebno svidio?

Pratim informativno, intuitivno, ono što me privuče, nisam u tom smislu rob trendova, bar mislim. I kad se uskladim s trendovima volim im dati neki svoj štih. Ma ne znam, čini mi se da je sad sve u modi i da se to sve prebrzo mijenja. Tim više mislim da je zanimljivije graditi nešto svoje, i trendove podrediti sebi, a ne da trendovi diktiraju tvoju kreativnost. Meni služe toliko da potaknu moju kreativnost, daju mi neku ideju, a onda sama nadograđujem. Oversize sakoi oduvijek su mi bili dragi.

Must-have komad u ormaru?

Eeeeeee, teško pitanje!!! Jer stvarno ovisi o fazi u kojoj sam trenutno, a trenutno sam u joga fazi što znači da su must have pamučni top i tajice.

Kako izgleda vaša dnevna beauty rutina?

Manje je više pristup. Ujutro se ne umivam, stavim neku kremicu, više volim ove malo masnije. Ne volim ovo sad moderno u obliku gela, nekako ne odgovara mojoj koži. Lice prije spavanja očistim Neutrogeninom pjenom na bazi kurkume. To mi se pokazalo jako dobro. I prije spavanja opet neka kremica. Ponekad prije stavim i neko ulje. Sve u svemu, ništa previše, dam koži vremena i prostora da se sama obnovi. To mi se isto pokazalo dosta važno, pustiti kožu nekada da se od svega odmori.

Postoji li neki skincare proizvod koji vas je oborio s nogu?

Ma stvarno nisam rob tih stvari. Prilagodljiva sam, kad ima ima, kad nema nema… Eto, dobra mi je ta pjena za pranje lica od Neutrogene, nju sad koristim zadnjih par godina jer fino skine i šminku, a ne peče me lice od nje. Kreme iz Omotoucha su isto jako fine, svaka preporuka. Plus, riječ je o hrvatskom brendu, što je uvijek dodatni plus.

Koji je najbolji beauty savjet koji ste dobili?

Onaj koji mi je dala moja mama, a taj je – uvijek, ali baš uvijek skinuti šminku prije spavanja! I uvijek, baš uvijek to napravim kakvi god uvjeti bili.

Preferirate li high-end ili drogerijske brendove kada je riječ o šminki i skincareu?

Oko tih stvari sam jednostavna, ne treba mi puno. Koristim stvarno bazične stvar. Imam nekoliko Armani, YSL i Bobby Brown proizvoda, ali kada financije zaguste uvijek postoje povoljnije super varijante. Na primjer drogerijski tekući puder koji me oduševio je Nude & Moist. Top je.

Postoji li trend kojem nikad ne biste podlegli, bez obzira na njegovu popularnost?

Ha ha, kod mene, kad je nešto previše popularno onda me uopće ne zanima.

Jeste li se ikad podvrgnuli nekim kozmetičkim tretmanima i jeste li vidjeli rezultate?

Doslovno nikada u životu nisam bila ni na čišćenju lica. Meni odgovara manje je više pristup što se lica tiče. Kad mogu idem na masažu lica i radim face jogu kod osnivačice branda Omotouch Valentine Beljić Kušić. Zadnja stvar koju sam probala što se tiče održavanja muskulature lica jest TEENLIFTING riječ je o metodi stimulacije mišića strujom koju je razvila hrvatska liječnica Sanja Malbaša Gošović. Zanimaju me uglavnom prirodne stvari kada je u pitanju održavanje mog materijalnog bića.

Da morate izabrati samo jedan makeup proizvod bez kojeg ne izlazite iz kuće, što bi to bilo?

SPF 50.

