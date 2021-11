Pjevačica rock benda Brass Against Sophia Urista snimljena je kako skida hlače i urinira na lice obožavatelja tijekom koncerta na Floridi. Sophia je ovim činom šokirala publiku na festivalu "Welcome to Rockville" u Daytoni. Urista je bila usred izvođenja pjesme "Wake Up" grupe Rage Against the Machine kada je na pozornicu pozvan obožavatelj.

Nije jasno je li obožavatelj točno znao zbog čega je doveden na pozornicu, ali na snimci se vidi kako leži na tlu s nečim što izgleda kao limenka na glavi dok mu Urista čuči preko lica. Muškarac je tada ustao i izbacio dio mokraće u smjeru publike.

Obožavatelji su zgroženi činom

Bend se od tada javio na društvenim mrežama kako bi se ispričao za incident u Uristino ime, no čini se da su obožavatelji još uvijek prilično zgroženi činom.

"Super smo se proveli u Daytoni sinoć. Sophia se zanijela, to nije nešto smo bismo mi ostali očekivali, niti ćete to ponovo vidjeti na našim nastupima", napisao je bend.

Komentari su isključeni na tu objavu, ali je nekoliko korisnika Instagrama u prethodnom postu, kojim je najavljeno europsku turneju, napalo bend.

"Je li sada mokrenje po ljudima VIP iskustvo?" napisao je jedan korisnik. "Hoćeš li tako urinirati po Europi?" dobacio je drugi.