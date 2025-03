Kim sa zatvorenicima o mračnoj prošlosti: 'Da sam tada završila u zatvoru...'

Reality zvijezda i poduzetnica Kim Kardashian (44) u novoj epizodi reality emisije ''The Kardashians'' posjetila je popravnu ustanovu u Sacramentu gdje je razgovarala s grupom mladih zatvorenika uključenih u rehabilitacijski program.

Kako piše TMZ, riječ je o kazneno-popravnom programu u kojem zatvorenici mlađi od 26 godina obavljaju poslove vatrogasaca, a zauzvrat im se pruža mogućnost rehabilitacije i eventualnog brisanja kaznenog dosjea. Tijekom susreta, Kim je s grupom podijelila osobno iskustvo iz tinejdžerskih dana. Prisjetila se situacije kada je, na nagovor, pristala otići po ecstasy.

"Da su me tada priveli, moj otac, koji je bio odvjetnik, sigurno bi me branio i izvukao. No vi niste imali takvu zaštitu. To nije pravedno", izjavila je Kim.

'Privilegiju da me štite nikad neću uzeti zdravo za gotovo'

Njezin pokojni otac, odvjetnik Robert Kardashian bio je poznat po angažmanu u visokoprofilnim slučajevima, ali i po tome što je vjerovao u pravdu i pomaganje drugima. Kako je rekla Kim, upravo ju je ta vrijednost potaknula na aktivan angažman u području reforme kaznenog pravosuđa. Posljednjih godina sudjeluje u inicijativama za pomilovanja, promiče resocijalizaciju zatvorenika i zalaže se za humaniji sustav.

U posjetu su joj se pridružili sestra Kendall Jenner (29), Scott Disick i Olivia Pierson. Posjet je organiziran u suradnji s producentom i aktivistom Scottom Budnickom, dugogodišnjim zagovarateljem prava zatvorenika i pokretačem brojnih programa rehabilitacije i resocijalizacije.

"Moj bi život možda krenuo potpuno drugačijim putem da sam onda završila u zatvoru. Tu privilegiju da imam zaštitu i podršku nikad neću uzeti zdravo za gotovo", zaključila je.

