Sofija Dacić o životu nakon razvoda od Kojića, glazbenoj karijeri i Hrvatu s kojim bi snimila duet

Sofija Dacić (23) polako, ali sigurno gradi svoje mjesto na glazbenoj sceni. Javnost ju je upoznala kroz njezin privatni život i brak s nogometnim menadžerom Igorom Kojićem, no glazba je oduvijek bila njezina glavna priča. Od ranog djetinjstva bavi se pjevanjem, nastupala je na brojnim natjecanjima, a danas je u fazi u kojoj želi pokazati tko je kao izvođačica i što želi donijeti publici. Pojavljivanje u glazbenom natjecanju i prvi nastupi uživo označili su novi početak – onaj u kojem Sofija s puno entuzijazma, ali i ozbiljnosti, gradi vlastiti glazbeni put. U razgovoru koji slijedi govori o toj odluci, o radu na novim pjesmama, ali i detaljima iz privatnog života.

Za početak – kako ste?

Hvala na pitanju, dobro sam. Nedavno sam se vratila s dvotjednog odmora u inozemstvu, tako da sam sada puna energije i elana za lijep i radan početak ove nove godine.

Prije nekoliko mjeseci mediji su pisali o vašoj karijeri na društvenim mrežama, a onda ste se odjednom pojavili u glazbenom natjecanju. Kada ste shvatili da se želite ozbiljno posvetiti glazbi?

Glazbom se bavim od malih nogu i još kao dijete sudjelovala sam na raznim glazbenim natjecanjima. Oduvijek sam znala da se time želim baviti profesionalno, a ne samo iz hobija. Prijava na neko veće glazbeno natjecanje dugo mi je bila u planu i sada su se konačno poklopile sve kockice da se to dogodi baš ove godine. Zbog toga sam zaista presretna i zahvalna na prilici.

Na čemu trenutačno najviše radite?

Trenutačno sam najviše fokusirana na nastupe i formiranje svog repertoara jer sam počela aktivno nastupati i to mi je sada izuzetno važno iskustvo. Paralelno s tim, u potrazi sam za pjesmama i radim na svojoj prvoj pjesmi, što mi je u ovom trenutku najveći fokus. Također, dosta radim na sebi, na usavršavanju i otklanjanju nekih mana koje sam primijetila, uz rad s mentorom, jer smatram da uvijek ima prostora za napredak.

Pratite li hrvatsku glazbenu scenu? S kim biste najradije snimili duet i zašto?

Pratim hrvatsku glazbenu scenu i zaista ima mnogo kvalitetnih izvođača. Posebno mi je za oko zapao Jakov Jozinović, pogotovo nakon što sam bila na njegovu koncertu. Sviđa mi se njegova energija, ali i ta neka prizemnost i pristojnost koju ima, i mislim da bismo se lijepo uklopili u duetu. Kada je riječ o pjevačicama, imam jednu želju koja je pomalo privatna i vjerojatno bi mnogima bila zanimljiva, ali neka za sada ostane na razini simpatične ideje. Reći ću samo da je riječ o najvećoj hrvatskoj zvijezdi i da bi takav duet sigurno privukao pažnju, ali i poslao lijepu poruku o tome da glazba nadilazi sve životne priče.

Jeste li već imali nastupe uživo i kakva su vaša dosadašnja iskustva s publikom?

Već sam imala nastupe uživo i upravo tada sam shvatila da je glazba definitivno moj poziv. Ta energija koju dobivam od publike i emocije koje razmjenjujemo tijekom nastupa nešto su neprocjenjivo i svaki put me dodatno motiviraju. Za sada zaista imam samo predivna iskustva s publikom.

U spomenutom glazbenom natjecanju ocjenjivao vas je glazbenik i bivši svekar Dragan Kojić Keba. Je li vam ta situacija bila neugodna ili ste je doživjeli isključivo profesionalno?

Sve sam doživjela profesionalno. Svjesna sam da zbog interesa javnosti za moj privatni život postoji i dodatni pritisak, ali to me samo motivira da budem još bolja i fokusiranija na ono što je najvažnije – glazbu.

Jedna pjevačica usporedila vas je sa Severinom – laska li vam to ili? Kako gledate na te usporedbe?

Često me uspoređuju s različitim javnim osobama i nemam ništa protiv toga. U mom su slučaju to usporedbe s lijepim i uspješnim ženama, tako da mi to, naravno, može samo goditi. Naravno, svatko ima svoj put i svoj identitet, a moj je cilj s vremenom izgraditi prepoznatljiv stil i da me ljudi doživljavaju prvenstveno kroz moju glazbu i ono što ja donosim na scenu.

Kako najčešće provodite slobodno vrijeme kada niste posvećeni glazbi?

Najčešće svoje slobodno vrijeme posvećujem hobijima i stvarima koje me opuštaju. Volim čitati, igrati društvene igre, ići u teretanu i trudim se što više vremena provoditi s obitelji i bliskim ljudima jer me upravo to puni energijom i smiruje.

Što vas najviše opušta i puni energijom nakon napornih dana?

Kao što sam već spomenula, najviše me opušta vrijeme provedeno s obitelji i prijateljima. Također volim se posvetiti sebi – odlazak u spa, masaža ili jednostavno izdvajanje vremena za opuštanje i male užitke za vlastitu dušu. Smatram da su to trenuci koji zaista pune energijom i balansiraju naporne dane.

Smeta li vam što vas mediji često predstavljaju prvenstveno kao bivšu suprugu Igora Kojića?

Svjesna sam da ljudi ponekad više primjećuju moj privatni život, ali meni je najvažnije graditi svoj put i raditi ono što volim. Vrijeme će pokazati tko sam i što donosim publici, a dokle god vjerujem u svoj rad i nastavljam stvarati, sve ostalo je sporedno.

Jeste li trenutačno zaljubljeni ili vam je fokus ipak na karijeri?

Trenutačno nisam fokusirana na ljubavni život. Posvetila sam se sebi i svojoj karijeri, a od razvoda nije prošlo dovoljno vremena da razmišljam o nečemu drugom. Smatram da moj privatni život zasad treba ostati moj i da je pravo vrijeme da ulažem u svoj profesionalni razvoj i iskustvo.

Kako danas gledate na brak – biste li se ponovno odlučili na brak ako se dogodi prava ljubav?

Na brak i dalje gledam s poštovanjem i istom toplinom kao i ranije. Odrasla sam u obitelji u kojoj su moji roditelji 32 godine u skladnom i zdravom braku i uvijek sam smatrala da zajedništvo i ljubav mogu biti nešto najljepše na svijetu, uz obostrana odricanja i kompromise. Naravno, život nosi iznenađenja i ne mogu predvidjeti budućnost, ali otvorena sam za pravu ljubav kada dođe pravo vrijeme.

Koji su vam planovi za 2026. godinu?

Za 2026. godinu planiram objaviti novu pjesmu, nastaviti se razvijati, što više nastupati i stjecati iskustvo te se pripremiti za nove pothvate i eventualna natjecanja. Trenutačno istražujem svijet glazbe i nastojim pronaći svoj pravi put, sa stilom i energijom koji mi odgovaraju. Vjerujem da će ova godina biti vrlo uspješna i inspirativna za mene.