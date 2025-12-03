Pjevačica se viđala s Harisom nakon njegovog razvoda: Ostala zatečena onim što je napravio

Pjevačica Nataša Alimpić (28) dvije je godine javno govorila o posebnoj vezi i bliskosti koju je izgradila s glazbenikom Harisom Džinovićem (74), ističući kako je u njemu pronašla ono što je dugo tražila – sigurnost, podršku i mir. Njihova priča, koju je opisivala kao harmoničnu i inspirativnu, iznenada je prekinuta, a sada je prvi put otkrila što se zapravo dogodilo.

Nataša nikada nije skrivala koliko joj je Haris značio, kako privatno tako i profesionalno. Govorila je da joj je donio novu energiju, da je uz njega shvatila što znači istinska partnerska ravnoteža i da ju je njihov odnos motivirao u svakom segmentu života.

Prisjetila se i njihovog prvog susreta, koji se dogodio slučajno – na jednom nastupu. Brojeve nisu razmijenili odmah, ali Haris ju je kasnije sam kontaktirao, piše Kurir.rs.

“Želio mi se zahvaliti za sve lijepe riječi koje sam mu javno uputila. Bio je naočit, džentlmen, i iznenadio me svojim pozivom", ispričala je Nataša. Dodala je da nije imala namjeru provocirati kontakt, ali da je između njih ubrzo nastala posebna bliskost. Viđali su se, razgovarali i dijelili savjete o karijeri i životu. “Bio mi je važan intimno-prijateljski, više nego poslovno”

Pjevačica je otkrila da joj njihov odnos nije bio tek površno poznanstvo. “Mnogo mi je značilo što sam ga mogla upoznati kao čovjeka. Davao mi je savjete, podršku, humor… Ima te manire pravog džentlmena. Nije mi bilo važno da mi pomogne poslovno, već da ga imam u životu kao prijatelja”, istaknula je. No, iako su se posljednjih mjeseci vidjeli nekoliko puta i ostali u kontaktu, sve se naglo promijenilo.

Haris se pojavio s novom djevojkom – i ignorirao je

Kako se u javnosti počelo šuškati, Haris Džinović navodno je u novoj vezi. Na nastupu Vesne Zmijanac pojavio se u društvu nepoznate djevojke, a u istom prostoru bila je i Nataša.

“Vidjela sam ih. Nije mi se javio. Ne znam zašto. Nikad se nismo posvađali, nisam ga ničim uvrijedila. Bili smo u kontaktu prije toga, sve je bilo u redu”, ispričala je pjevačica za spomenuti medij. Iako ju je njegov iznenadni prekid komunikacije povrijedio, pokušava ga razumjeti.

“Možda je u emotivnoj vezi i misli da druženje sa mnom nije primjereno. Možda postoji razlog koji mi nije rekao. Ali ne mogu shvatiti da se tako dobra priča prekine bez objašnjenja”, kazala je.

“Osjećam se uskraćeno za sve ono što je moglo biti”

Posebno joj je teško pala činjenica da je Haris bio njezin oslonac i u profesionalnom smislu.

“Spremao me je za takmičenje, učio o tehnici pjevanja… Sve je palo u vodu. Možda je naše viđanje shvatio drugačije. Ne znam što je htio postići.” Dodala je kako je neke njegove životne savjete uzela s rezervom: “Ne mogu prihvatiti savjete o privatnom životu od nekoga tko ih ni sam ne primjenjuje. Bio je kontradiktoran.”

Nataša zaključuje da nema negativnih osjećaja, ali tugu ne krije.

