Pjevač prebacio imovinu na majku dok traje istraga: Je li skrivio smrt djevojke (14)?

Američki pjevač D4vd koji je javnosti poznat po hitovima koji su osvojili TikTok povukao je niz zabrinjavajućih poteza usred policijske istrage o smrti Celeste Rivas (14). Naime, njezino tijelo je 8. rujna pronađeno u njegovom automobilu, a glazbenik je prema pisanju TMZ-a prenio vlasništvo nad dvije luksuzne nekretnine u Teksasu na svoju majku. Također je angažirao i vrhunsku holivudsku odvjetnicu te se potpuno povukao iz javnosti.

Ovi potezi samo su dodatno potaknuli nagađanja i sumnje u javnosti.

Prema pravnim dokumentima do kojih je došao portal TMZ, D4vd, pravog imena David Anthony Burke je 18. i 22. rujna prebacio vlasništvo nad dvije kuće u okolici Houstona na svoju majku. Nekretnine se formalno nisu vodile na njegovo ime, već na zakladu "Thorn Rose Trust". Prvi prijenos dogodio se samo dan nakon što je policija Los Angelesa napravila pretres njegove unajmljene vile u Hollywood Hillsu 17. rujna, dok je 18. rujna na adresu jedne od kuća u Teksasu gdje živi D4vdova obitelj upućen lažni hitni poziv.

Foto: Profimedia

Tada je nepoznata osoba prijavila pucnjavu i žrtvu, ali se ispostavilo da je riječ o "swatting" incidentu. D4vdovi roditelji i mlađi brat i sestra bili su neozlijeđeni.

Inače, swatting je lažna prijava policiji koja obično uključuje tvrdnje o nasilju, opasnosti ili ozbiljnom kriminalu u nečijoj kući s ciljem da se na tu lokaciju pošalju specijalne policijske jedinice ili interventna služba. Najčešće se koristi tehnika prikrivanja glasa kako bi se maskirao identitet osobe koja šalje lažnu prijavu.

Što se dogodilo s pjevačem imena D4vd?

Podsjetimo da je istraga o D4vdu započela je 8. rujna kada je u prtljažniku njegovog Tesle pronađeno tijelo Celeste Rivas u fazi raspadanja. Automobil je bio parkiran ispred njegove vile, a zbog neugodnog je mirisa vozilo prebačeno u policijsko skladište gdje je otkriven stravičan sadržaj. Policija smatra da je djevojka koja se nalazila u autu bila mrtva nekoliko tjedana prije nego što je pronađena.

D4vd koji je stekao slavu hitovima "Romantic Homicide" i "Here With Me" se od tog trenutka potpuno povukao iz javnog života. Otkazao je ostatak svoje svjetske turneje, odgodio izlazak deluxe izdanja albuma "Withered" i napustio vilu za koju je plaćao 20.000 eura mjesečno. Iako službeno nije osumnjičenik, prema pisanju TMZ-a bliski izvori tvrde da surađuje s policijom. Za potencijalnu pravnu bitku angažirao je Blair Berk, poznatu odvjetnicu koja je zastupala zvijezde poput Kanyea Westa i Britney Spears.

Foto: Profimedia

Istraga i dalje traje, a policija nije dala nove informacije. D4vdov menadžer Josh Marshall demantirao je bilo kakvu umiješanost pjevača u zločin i optužbe nazvao neistinitima.

Tko je bila Celeste Rivas?

Celeste Rivas imala je problematičan život. Nestala je u svibnju, a policijski zapisi otkrivaju da je obitelj Rivas bila česta meta intervencija policije. Policija je na njihovoj adresi intervenirala čak 33 puta u posljednje tri godine. Nekoliko izvora tvrdi da su viđali Celeste s D4vdom i vjerovali da su u vezi, a postoji i informacija da su se upoznali preko Twitcha kada je njoj bilo samo 12 godina.

Foto: Profimedia

Snimka koja je navodno nastala na dan kada je tijelo pronađeno 8. rujna, prikazuje Celeste kako viče na susjede ispred svoje kuće, što dovodi u pitanje je li se vraćala kući nakon prijave nestanka.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Razgovarali smo s čovjekom koji je napisao 'Miljacku', Halidovim frizerom i neutješnim prijateljima