Novi detalji o stanju Halida i supruge: 'Sreća da nije imao operacije, sve bi popucalo'

Pjevač Halid Muslimović (64) pojavio se na proslavi 18. rođendana sina estradnog menadžera Baneta Obradovića, gdje je otkrio u kakvom je trenutno stanju njegov dugogodišnji prijatelj Halid Bešlić (71). Tom prilikom otkrio je je li se čuo s njim.

"Prije nekoliko dana smo se čuli preko WhatsAppa. Gledali smo se, odmah sam se našalio, a on to uvijek prihvati. Rekao sam mu: "Sreća da nisi imao operacije, sve bi ti popucalo!" Bio je dobro raspoložen, jak je, ima volje i želje, i mislim da će pobijediti", rekao je za Telegraf.

Dodao je kako nije ulazio u detalje, ali da je Bešlić u fazi u kojoj prima terapije i da se dobro nosi s time, a spomenuo je i Halidovu suprugu Sejdu koja se također bori s teškom bolešću.

"Da, oboje su u teškom stanju. Nisu toliko stari da bi nas napustili, vjerujem da će oboje to prebroditi. Nisam bio u bolnici, ali čuo sam da su smješteni u sobe jednu do druge. Takav je život, ali on je pun elana i vjerujem da će izdržati", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Harmonika i Halid Bešlić 'Ljubav naša vječna bit će': Zlatkovo iznenađenje na noge diglo ludu ogulinsku ekipu