Kandidatkinja treće sezone "Braka na prvu", Petra Meštrić, inače uvijek pozira u veselom izdanju. No, ovoga puta otkrila je kako je ponekad dobro osjećati se ponekad loše te to podijeliti s javnosti.

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" gledajte na RTL-u ponedjeljkom i utorkom u 21.15, a nove epizode možete i pogledati na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji!

"Željela bih da normaliziramo činjenicu da je ok ponekad se osjećati loše. I ok je objaviti to na društvenim mrežama. I ok je osjećati se bespomoćno, tražiti razlog zašto… Ok je i ponekad i napraviti nešto da razveseliš druge ljude a nisi morao, ok je, kad ne moraš a napraviš, a možeš i da ne napraviš, na tebi je", napisala je Petra na Instagram storyju, gdje je podijelila prethodnu objavu na kojoj pozira u Barbie izdanju.

Foto: Instagram

Progovorila o transformaciji i vezi

Podsjetimo, Petra je nedavno za RTL.hr progovorila o svojoj transformaciji i prehrani te je otkrila je li u vezi.

"Za vrijeme snimanja "Braka na prvu" imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma", ispričala je.

Do odličnih rezultata Petra je došla naporno vježbajući. Što se tiče prehrane, jede sve, no manje nego prije.

"Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela. Kad ne jedem u restoranima, doma spremam isključivo meso na papiru za pečenje iz pećnice uz neku salatu (zelenu, kupus, ciklu…). Kuham i takozvane "juhe", to jest povrće na vodi sa začinima. Obrok mi zna biti i tuna s posnim sirom i tako jednostavniji recepti bazirani na izvoru proteina uz povrće", rekla je.

Foto: Instagram

Petra često objavljuje trening sa Stefanom na društvenoj mreži. Vježbe su, kako kaže, zahtjevne te ju Stefan nimalo ne štedi.

"Za šire mase snimamo zabavna videa, a u ovom ozbiljnom dijelu ipak smo ozbiljni. Meni je ovo snimanje jako zabavno, obožavam to i ako dobro odradim trening to mi je neka "nagrada". Možda ćemo s vremenom početi i snimati ozbiljni dio ako bude interesa od strane publike. Sam plan vježbi vodi Stefan, svaku vježbu mi pokaže i pomno prati kako ih odrađujem", otkrila je.

