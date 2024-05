Doktorica Petra Meštrić, koju su gledatelji upoznali u trećoj sezoni "Braka na prvu", prije nekoliko mjeseci je počela trenirati sa Stefanom Modrićem s kojim se sprijateljila u sociološkom eksperimentu. Petra je sada za RTL.hr progovorila o svojoj transformaciji i prehrani te je otkrila je li u vezi.

"Za vrijeme snimanja "Braka na prvu" imala sam najviše kilograma u životu, a to je bilo 74. Krenula sam na dijetu i lagano vježbati, već sam pred kraj snimanja "pala" na 72. U tih dvije godine (do sada) smršavjela sam oko 15 kg i sad imam 58 kilograma", ispričala je.

Do odličnih rezultata Petra je došla naporno vježbajući. Što se tiče prehrane, jede sve, no manje nego prije.

"Ja sam osoba koja ne podnosi restrikcije. Volim dobro jesti više od ičega. Kad sam u restoranima, jedem doslovno sve što mi se u tom trenutku jede, ali u manjim količinama od onoga što bih nekad pojela. Kad ne jedem u restoranima, doma spremam isključivo meso na papiru za pečenje iz pećnice uz neku salatu (zelenu, kupus, ciklu…). Kuham i takozvane "juhe", to jest povrće na vodi sa začinima. Obrok mi zna biti i tuna s posnim sirom i tako jednostavniji recepti bazirani na izvoru proteina uz povrće", rekla je.

Zrači srećom

Petra često objavljuje trening sa Stefanom na društvenoj mreži. Vježbe su, kako kaže, zahtjevne te ju Stefan nimalo ne štedi.

"Za šire mase snimamo zabavna videa, a u ovom ozbiljnom dijelu ipak smo ozbiljni. Meni je ovo snimanje jako zabavno, obožavam to i ako dobro odradim trening to mi je neka "nagrada". Možda ćemo s vremenom početi i snimati ozbiljni dio ako bude interesa od strane publike. Sam plan vježbi vodi Stefan, svaku vježbu mi pokaže i pomno prati kako ih odrađujem", otkrila je.

Nedavno je Petra proslavila rođendan i dobila iznenađenje od posebne osobe. Naime, prijateljica joj je stavila povez na oči i rekla da je od jedne osobe dobila poseban poklon, a potom ju je odvela do plakata na kojemu piše: "Sretan rođendan, Petra Meštrić". Nakon toga, prijateljica je Petri uručila buket cvijeća i čestitku u kojoj piše: "Sretan rođendan. Voli te". Umjesto imena ,na kraju su stavljene crtice. O kojoj osobi se radi točno, Petra je zadržala za sebe.

"I ja imam šture informacije, ali mogu reći da me ta osoba zaista poznaje u dušu. Ovo je jedini poklon koji bi me razveselio najviše na svijetu", priznala je.

Na pitanje je li zaljubljena i u vezi, kratko je odgovorila: "I jedno i drugo, ali za sad ne bih govorila o tome".

Petra zrači srećom, a za to su, kaže, zaslužni posao i karijera.

"To je ono što me 'drži' i ispunjava u životu. Billboard za rođendan bio je prekrasno iznenađenje, epizoda 'Braka na prvu' prikazivala se na TV-u na moj rođendan. Pacijenti su mi pjevali na poslu 'sretan rođendan'. Ljudi me prepoznaju na ulici, planiram nove projekte. Kako bi rekla poznata pjesma 'Malo mi za sriću triba'", ispričala je.

Klara joj je susjeda

Petra je s Darijem Crnkovićem gostovala nedavno u "Braku na prvu" te prokomentirala što misli o Klari i Lovri.

"Tog dana sam upoznala Lovru i Klaru koji su jako dobri mladi ljudi. Ispalo je da mi je Klara, živi u zgradi do moje, a to prije snimanja nisam znala. Sad mi je drago štoponekad mogu s njom popiti kavu u kvartu", rekla je.

"Što se tiče njih dvoje, analizu sam dala još na snimanju i ostajem pri tome. Što se tiče ostalih parova, primjetila sam da su većina kandidata jake ličnosti i tu često dolazi do sukoba zbog različitih karaktera. Ipak, nadam se da im je sad za vrijeme emitiranja, a i nakon da će im mnoge stvari biti jasnije i da će nešto pozitivno naučiti iz ovog iskustva. Za neke kandidate se zaista nadam da su ostali zajedno, a neki imaju i predispozicije za kvalitetno prijateljstvo. Definitivno bih im svima poručila da maksimalno uživaju u ovim trenucima", zaključila je.

