Petra Dugandžić napravila čin kojim je potvrdila da je ljubav s nogometašem sve jača

Poznata hrvatska glumica Petra Dugandžić (48) ponovno je iznenadila pratitelje na društvenim mrežama. Nakon što se u tajnosti udala za 26 godina mlađeg nigerijskog nogometaša Maka Noblea, s kojim se upoznala u Africi, sada je suptilno podijelila još jedan važan detalj iz svog privatnog života.

Naime, Petra je na svom Instagram profilu promijenila korisničko ime u @5ranoble, a u opisu sada stoji Petra Dugandžić Noble, čime je jasno dala do znanja da je svom prezimenu dodala i suprugovo.

Kako je sve počelo

Petra i Mak upoznali su se u Africi, gdje je glumica provela neko vrijeme.

"Htjela sam ostati tamo, ali on je želio u Europu. Kada mu je istekla viza, morao se vratiti u Nigeriju. Iako smo bili razdvojeni, nismo htjeli odustati jedno od drugoga", ispričala je glumica u jednom od intervjua.

Uslijedila je spontana prosidba.

"On mi je nešto dirljivo napisao, na što sam iz zezancije dobacila 'daj me oženi', a on je rekao da je u potpunosti za to. Pitala sam ga: 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?' i odgovorio je: 'Jesi, i ja sam rekao da'," prisjetila se Petra.

Prije vjenčanja, Petra je otputovala u Nigeriju, gdje je upoznala i suprugovu obitelj. Susret s Makovim ocem nije prošao bez tenzija.

"Jako su tradicionalni i nije bio oduševljen kada je doznao za našu vezu. Bilo je dramatično zbog razlike u godinama i činjenice da sam već bila u braku", priznala je glumica.

Unatoč preprekama, par je stao pred oltar u Nigeriji, a Mak se u međuvremenu preselio u Hrvatsku gdje trenutačno igra za NK Dugopolje.

