U petak i subotu, 18. i 19.3., Petar Grašo će održati rasprodane koncerte u Areni Zagreb. Pjevač se na Instagramu pohvalio kako teku pripreme pa je otkrio još jedan zanimljiv detalj.

Hana će nastupiti s Grašom?

Novopečeni bračni par nastupit će u rasprodanoj Areni Zagreb za vikend, veliki koncert Petra Graše podržat će i njegova supruga Hana Huljić Grašo kao prateći vokal. Naime, Grašo je objavio video na Instagramu i otkrio kako teku pripreme za spektakularne koncerte, u videu je otkrio da će mu se na pozornici pridružiti supruga. Ovo neće biti prvi put da Hana pjeva prateće vokale Graši, osim toga par je snimio i pjesmu "Srce za vodiča" 2016.

Video počinje uz Grašin hit "Nevista" koju su napisali Tonči i Vjekoslava Huljić, a u sivom džemperu stajala je s pratećim vokalima i njegova voljena Hana.

Pjevač će u subotu proslaviti i svoj 46. rođendan, a veliku najavu koncerata je napravio na Instagramu s videom iz Arene Zagreb 2017. "Sa spektakularnim kadrovima Arene Zagreb iz 2017. pripremamo se za ovaj put dvije Arene za redom! 18.3 & 19.3. Za sve one koji žele pjevati s nama, požurite jer gotovo je sve rasprodano! Radujem vam se svima i obećajem sjajnu zabavu", napisao je Grašo uz ovaj video.

Podsjetimo, slavni par medeni mjesec je odgodio zbog Hanine trudnoće, a ona bi trebala roditi kćer početkom srpnja. Novopečeni bračni par živi u Splitu u Grašinom stanu kojeg je prije dvije godine renovirao.

"Ako postoji dvoje ljudi koji manje žele biti eksponirani van svog posla, onda smo to Hana i ja. Mediji su samo radili svoj posao, ne dodvoravam se. Razgovarao sam s novinarima prijateljima, rekao sam 'Ljudi čemu više?' i oni su mi rekli da naša vijest ima najviše klikova. Stvorio se nekakav hype. Ja sam u šali rekao kad je meni ovako puna kapa, mogu misliti šta je drugim ljudima. Većina ljudi shvaća da to apsolutno nije naša namjera", rekao je Grašo za RTL Direkt i dodao da su mediji pisali korektno o njima.

"Mi smo bili dvoje ljudi koji se htjeli vjenčati u krugu prijatelja. Napravili smo malu grešku. Što smo se više zatvarali, to smo više bili opkoljeni. Meni je bilo važno da bude važniji ton, nego slika. U jednom trenu kad smo došli ispred crkve, a bili smo primorani doći autom, ja sam zamišljao da će to biti za ruku kroz grad, no vidio samo toliko novinara i ljudi koji snimaju da sam pomislio da je to neka skrivena kamera. Da je masovni prank", otkrio je pjevač.