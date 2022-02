2021. - Huljić se kao gost pojavio i na Grašinom koncertu na Ljetnoj pozornici u Opatiji. Više je puta istaknuo kako je za njih Petar već odavno član obitelji, a nedavno je Haninu trudnoću komentirao riječima: "'Cijeli život sam kukumavčio: 'Djeco, kad ćete vi napraviti svoju djecu? Nemojte da ja idem opet raditi djecu' i tako dalje. Onda kada se suočiš s tom činjenicom, osim Hane, svi smo bili 'Čekaj, sad se to dešava? Sad je to stvarno?' i trebalo je neko vrijeme da se adaptiramo. Stalno smo zazivali i sad 'Evo ti ga' i onda ti odjedanput treba neko vrijeme da se malo adaptiraš na to. Kad uzmemo to malo stvorenje u ruke, onda ćemo vidjeti. Mislim da će imati dobre gene. Kakvi ćemo biti, vidjet ćemo kad se to sve skupa desi. I jedno i drugo dijete su mi se rodili, a ja sam bio na bini. Imam neki blagi osjećaj da bi se to moglo i ovaj put desiti".