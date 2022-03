Proslavljeni glazbenik Petar Grašo održao je prvi svoj veliki koncert u Sloveniji nakon pandemije koronavirusa.

Nakon velikog koncerta, odlučio se oglasiti i na svojim društvenim mrežama pa je tako na Instagramu poručio kako se osjeća nakon koncerta, ali i zašto je prije dvije godine bio otkazan.

"Ovaj koncert trebao se dogoditi 7.3.2020., no taj dan Slovenija je zbog novog virusa nazvanog Covid-19, poput ostalih zemalja, zabranila okupljanja. Mi smo bili u dvorani, spremni za nastup, iznenađeni i pomalo uplašeni ni ne sluteći što nas sve čeka narednih mjeseci i godina. To je bio naš prvi neodržani koncert zbog pandemije. Dvije godine nakon, ovo je sasvim slučajno (ili ne) naš prvi održani koncert u nekoj punoj dvorani i “staronormalnim” uvjetima. Ljudi su dvije godine čuvali karte i gotovo nitko nije tražio povrat novca. To se zove ljubav! Hvala Koper što smo nakon toliko vremena opet osjetili čaroliju koja ovaj “posao” čini najljepšim na svijetu. Volim vas!", napisao je Grašo na svom Instagramu.

"Bilo je predivno", "Hvala ti, bilo je čudesno", "Genijalno je bilo", "Bravo maestro, čestitam", poručili su mu pratitelji u komentarima.

Sigurni smo da je ovaj koncert samo uvertira za ono što nas čeka u zagrebačkoj Areni 18. i 19. ožujka.