Pjevač Petar Grašo je, kao što je svima dobro poznato nedavno izgovorio sudbonosno "da" pjevačici Hani Hujić, kćerki glazbenika Tončija Huljića. Petar i Hana dobili su kćer Albu. Petar sve o značenju imena ispričao u emisiji "Balkanskom ulicom" na Blic televiziji.

Na pitanje voditeljice Vesne Dedić koja je to najljepša zora koju je dočekao pjevač je odgovorio: "Najljepša zora koju sam dočekao je moja zora, a to je Alba, te je u prijevodu zora, to je moja kćer. To je zora života".

Pjevač je otkrio i na kojem mjestu su bili naljepši poljupci u zoru, prenosi Blic.

"Neki su se prvi poljupci događali u Splitu", rekao je Grašo.

Pjevač je tijekom emisije pričajući o kćeri Albi otkrio i da joj pjeva, ali više nesvjesno jer je on taj koji uvijek pjeva.

"Možda malo nesvjesno, zapravo uhvatim se da sebi pjevam dok nju držim u ruci jer ja non stop pjevam nešto, non stop pjevušim u kući, to mi je podsvjesno. Sad joj majka pjeva. Majka ima lijep i anđeoski glas tako da nije problem", rekao je Grašo.

Grašo stalno pjeva kćeri

"Puno je trenutaka sreće, zaista ih je puno. Jedan od najsretnijih momenata je kada sam se 17.07. vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skoplja do Zagreba, pa autom do Splita kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke, rekao sam sam sebi: "Ovo je tvoje majstore pa ti sad vidi". To je jedan moment koji nikad neću zaboraviti, naravno", kazao je Grašo.

Petar je objasnio kako se slavi rođenje djeteta u Hrvatskoj.

"Mi najčešće pijemo, ali to je normalno. Te večeri sam bio toliko umoran, imao sam koncerte, a ona je malo ranije došla, par dana prije nego što smo mi mislili tako da me to zateklo, jer sam ja ostavio tih desetak dana kritičnih da budem doma, ali dijete je malo uranilo, tako da sam bio toliko umoran da sam samo došao kod majke i oca, tamo su bili Tonči i Vjekoslava i jednostavno smo popili crno vino i uživali", zaključio je.