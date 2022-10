Pjevač Petar Grašo povodom održavanja koncerta u beogradskoj Štark areni otvorio je dušu pred srpskim medijima i otkrio kako njegova obitelj funkcionira dok je on na putu i odrađuje koncerte.

'Trudim se biti što više s obitelji'

Mnoge kontroverze po medijima je pokrenulo Grašino posvećivanje koncerta u Beogradu njegovom pokojnom prijatelju Oliveru Dragojeviću. Razlog tomu je taj što Oliver nije htio nastupiti u Beogradu.

"Oliver je moj dragi prijatelj, ali to je izvedeno iz nekog konteksta. Ne bi bilo ikakve logike da ikome posvetim koncert. Koncert je posvećen, o tome sam jasno pričao, svi moji koncerti imaju istu ideju i isti koncept. To je koncept je da to bude jedan muzički vremeplov mojih najvećih hitova", ispričao je Petar za srpski Telegraf.

Grašo je u intervjuu spomenuo ponešto i o svojoj obitelji te supruzi Hani Huljić.

"Ako je obitelj jedna stabilna firma, hajde da je tako nazovem, emotivna firma. Ako unutar te emotivne firme svaki član zna kako da doprinijeti onda problema nema. Jednostavnim riječima rečeno, trudim se da budem što više sa svojom obitelji, ali kad nisam tu, tu je divna majka koja se brine i koja je prihvatila tu ulogu s najvećom radošću", priča Grašo.

"Tu su bake, tu su dede i svi. Tako da generalno je to jedno radosno okruženje, moj posao je takav da me možda malo više nema nego što bih htio, ali me ima sasvim dovoljno i to vrijeme koristim maksimalno koliko mogu kako bih uživao punim plućima", dodao je Petar.

'Volimo se'

Kako je pjevač nedavno izjavio da uči biti bolji otac, za srpske medije je otkrio što je točno mislio pod time.

"Mislim da se za sve u životu uči. Danas se mogu naći upute kako biti dobar otac, kako mijenjati pelene, kako zapaliti vatru. Potpuno sam neopterećen, odgovoran, ali neopterećen. Jednostavno u tom nekom bazenu života u kojem smo ubačeni mora samo plivati. Ne pristupam obiteljskim obavezama kao nečemu oko čega treba strašno razbijati glavu. Volimo se", kaže Grašo.