Petar Grašo iskreno o slobodnom vremenu: 'Izbor mjesta nam je poprilično sužen'

Petar Grašo iskreno o slobodnom vremenu: 'Izbor mjesta nam je poprilično sužen'
Foto: Antonio Ahel/ata Images/pixsell

Pjevač je otkrio što ga čini sretnim i kako se opušta kada nije na pozornici

5.10.2025.
14:59
Otac, suprug i jedan od najomiljenijih glazbenika na domaćoj sceni, Petar Grašo (49), otvorio je dušu o iskustvu koje ga je, kako kaže, najviše promijenilo - roditeljstvu.

U iskrenom razgovoru za Blic, otkrio je kako mu se život iz temelja promijenio otkako je postao otac, priznajući da danas spava manje nego ikad, ali zato emocionalno raste i sazrijeva iz dana u dan.

Foto: Zarko Basic/pixsell

Voli se opustiti uz čašu vina

Osim što je progovorio o izazovima koje nosi uloga roditelja, Grašo je otkrio i što mu najviše pomaže da se povremeno isključi iz užurbane svakodnevice i pronađe trenutke mira za sebe.

"Što se odlaska na odmor s obitelji tiče, izbor mjesta nam je poprilično sužen, tako da su sada u igri vikendice i slične opcije. Kad uhvatim četiri ili pet slobodnih dana, pokušavam to iskoristiti da odem na svoj brod i da u starom šorcu lovim lignje. Popijem bocu crnog vina i zadovoljan sam", rekao je Grašo. 

Zatim se osvrnuo i na glavni grad Srbije: "Što se Beograda tiče, uvijek mu se veselim, a u vrijeme nekako mi je najljepši. Ljubav prema ovom gradu traje već desetljećima. Beograd doživljavam kao neki bazen ludila, kad zaroniš u njega imaš sve i svašta na sto strana. Volim biti u tom bazenu, posebno kad dolazim poslovno. Kad sam privatno, trudim se otići na mjesta koja volim."

