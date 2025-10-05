Napokon znamo Šimin datum rođenja i njegovo značenje: Laura sada može mirno spavati

Pjevačica Maja Šuput (46) čestitala je rođendan Šimi Elezu (27), bivšem "Gospodinu Savršenom", a usput nenamjerno riješila misterij o kojem se već dugo priča na društvenim mrežama.

Sve je započelo u trenutku koji su fanovi showa dobro zapamtili: kandidatkinja Laura Prgomet (25) u jednoj od epizoda pokušala je doznati Šimin datum rođenja, no ostala je kratkih rukava. On je tada odbio otkriti detalj koji je, barem prema njegovim riječima, bio "manje važan", no za publiku je postao veliki upitnik koji se s vremenom pretvorio u internetsku senzaciju.

Šime Elez je Vaga u horoskopu

Tek je objava Maje Šuput potvrdila datum, a pjevačica mu je i poručila: "Neka ti je najsretniji. Ostani točno ovakav kakav jesi. Toliko normalan, duhovit, skroman, jednostavan, šarmantan, pristojan, a opet toliko velik. Ostani zauvijek toliko raspjevan, neumoran, a opet jedina si osoba koja zakunja u svakom taksiju putem do doma. Imati tebe pored sebe je svakako blagoslov. I zato sretan ti rođendan Šime, a sve ostalo... ma sve znaš."

Za mnoge obožavatelje showa, koji su se pitali je li Šime možda vaga, škorpion ili nešto treće, misterij je konačno riješen, a za Lauru, koja je u tom trenutku samo željela znati horoskopski znak - stigao je odgovor s malim zakašnjenjem.

Majinu objavu nisu propustili komentirati vjerni pratitelji showa. "Laura Prgomet je ovo lajkala", "Napokon znamo! Hvala, Majo!", "Negdje u Hrvatskoj, Laura Prgomet osjeća duboki mir", glasili su neki od komentara.

Zvijezde o Šimi kao Vagi

Šime je rođen 4. listopada u znaku Vage – zračnom znaku kojim vlada Venera, planet ljubavi, ljepote i sklada, a evo što astrologija kaže o muškarcu rođenom u znaku Vage:

Već na prvi pogled odaje dojam osobe koja traži ravnotežu u svemu što radi – od odnosa s ljudima, preko profesionalnog života pa sve do unutarnjeg mira. Uglađen, promišljen i često nenametljivo šarmantan, to je muškarac koji rijetko prolazi nezapaženo.

U razgovoru zna slušati i birati riječi s mjerom, a njegov urođeni smisao za pravdu čini ga pouzdanim sugovornikom i lojalnim prijateljem. Ne voli sukobe pa često preuzima ulogu onoga koji smiruje tenzije i traži rješenja prihvatljiva za sve. Ipak, zbog želje da svima ugodi, ponekad zna zanemariti vlastite potrebe i teško donosi odluke – razmatrajući pritom svaku mogućnost, s obje strane.

U ljubavi je pažljiv i odan, ali ne zalijeće se naglo. Traži partnericu s kojom može ostvariti emocionalnu i intelektualnu povezanost, nekoga s kim će graditi skladan i uravnotežen odnos. Kada se osjeti sigurno, daje cijeloga sebe – kao partner koji razumije, podržava i ne zaboravlja male znakove pažnje.

Iako se ponekad čini rezerviranim, iza tog profinjenog držanja krije se snažna potreba za povezivanjem, ljepotom i mirom – kako u vlastitom životu, tako i u svijetu oko sebe.

