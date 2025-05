Petar Dragojević: 'Svu djecu smo očekivali, ali se nismo nadali da će Bog biti ovoliko milostiv'

Splitski pjevač i nećak legendarnog Olivera, Petar Dragojević (45) svoju je ljubav prema glazbi otkrio još u djetinjstvu. S tri godine je počeo svirati gitaru, a sa šest je nastupao na dječjim festivalima. Njegov repertoar uključuje mnoge pjesme koje su postale popularne među publikom, kao što su "Otvoren prozor", "Prva i jedina", "Ovih dana" i "Rič po rič".

Ovaj talentirani glazbenik je poznat i po tome što je obiteljski orijentiran, izbjegava skandale te se ponosi svojom suprugom Andreom i petero djece: sinovima Davidom (16), Emanuelom (14) i Jonom (12) i Noom (5) te kćeri Deborom Marijom (10), a nedavno je javnosti obznanio da obitelj očekuje još jednu prinovu! U razgovoru za Net.hr je otkrio jesu li mu se prioriteti promijenili s dolaskom djece te kako su u obitelji dočekali vijest da očekuju još jedno dijete.

"Kao i prvo dijete, novo smo dočekali s radošću! Već je to jedna mala osoba koja raste s nama", otkrio je Petar te dodao da je uzbuđenje još veće što dolazi ljeto. Kako navodi, supruga Andrea i on su se djeci nadali, ali nije nikada u prošlosti razmišljao da će ih imati čak šestero. "Svu djecu smo očekivali, ali se nismo nadali da će Bog biti ovoliko milostiv prema nama."

Prošla godina je bila emocionalno zahtjevna, a jedan od najtežih trenutaka bio je gubitak Andreine majke. "U rujnu smo ostali bez Andreine mame i obitelj je to jako teško prihvatila, posebno djeca pa nam je radost, vjerujemo, stigla s neba", rekao je glazbenik te dodao da ime već imaju, ali da još ne znaju spol.

Naglašava da mu je obitelj uvijek na prvom mjestu. Svjestan je izazova koje donosi svakodnevica s brojnom djecom, posebno kada su u pitanju školske i izvanškolske obveze, ali uz podršku supruge Andree uspijeva pronaći ravnotežu. “Uvijek nastojim držati obitelj na prvom mjestu, ali i obitelj zna koliko sam predan poslu, tako da usklađujemo i balansiramo, iako ponekad bude naporno”, iskreno priznaje.

Očinstvo ga je, kako kaže, u mnogočemu promijenilo. Nekada mu je glavni fokus bila isključivo karijera, no s dolaskom djece prioriteti su se posložili drugačije. Danas ističe kako su mu djeca najvažnija u životu. “Promijenilo me jer su mi djeca na prvom mjestu, a prije me samo zanimala karijera”, kaže Petar kojem je obitelj snažna motivacija, ali i izvor inspiracije.

Osim obiteljskog života, ovaj pjevač ne zapostavlja ni svoju glazbu. Nakon nedavne turneje u Australiji, ponovno se posvetio studijskom radu. U pripremi je novi album, na kojem surađuje s kolegom i prijateljem Alenom Nižetićem. Uz to, Petar radi i na duetu, ali detalje zasad nije otkrivao.

