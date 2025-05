Gripe gore od duhovnog žara! Petar Dragojević: 'Nisam dosad to pjevao, jako se veselim'

Večeras Split diše jednom dušom! U velikoj dvorani na Gripama održava se duhovno-humanitarni koncert pod nazivom "Split slavi, moli i voli", a nekoliko tisuća mladih stiglo je iz svih krajeva Hrvatske kako bi zajedno pjesmom i molitvom podržali izgradnju studentske kapelice. Karte su rasprodane, a nekoliko tisuća mladih stiglo je iz raznih dijelova Hrvatske.

Na pozornici su redom poznata imena: Marko Perković Thompson, Petar Dragojević, Ivana Kovač, fra Marin Karačić i drugi izvođači koji će večeras svojim nastupima podići publiku na noge.

Petar Dragojević uoči nastupa podijelio je dojmove:

"Studenti su to inicirali da se napravi jedan dobar projekt i ta kapelica, a mislim da je to već jedan dobar stav za dalje."

Za njega je ovo poseban trenutak, jer po prvi put nastupa na duhovnom koncertu i priprema čak tri duhovne pjesme:

"Nisam to dosad pjevao, tako da sam baš zadovoljan."

Ovakav odaziv mladih posebno ga veseli:

"To znači da stvarno ima smisla i da ljudi vole to i žele to, tako da im treba što više raditi ovakvih stvari."

Dragojević čeka i šesto dijete, a vjera mu, kako kaže, znači sve:

"Bez toga sam ništa. Djeca doma baš se vesele šestom djetetu."

Za kraj je poslao poruku svim posjetiteljima:

"Nek budu zadovoljni da su pomogli, da su napravili dobro djelo i punim srcem. Nek uživaju."