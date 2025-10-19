Nevjerojatna tajna iz testamenta Diane Keaton: Milijune ostavila svom psu?

Nakon smrti legendarne oskarovke i glumice Diane Keaton, internet je brzo preplavila neobična vijest. Naime, Diane je navodno u svojoj oporuci ostavila čak 5 milijuna dolara svom psu Reggieju.

Jedan anonimni izvor britanskog novinara Roba Shuttera rekao je da se Diane često šalila kako su njene najveće ljubavi njena djeca, Al Pacino, arhitektura – i naravno, taj pas.

Njezina posljednja objava na Instagramu, objavljena 11. travnja 2025., bila je posvećena Nacionalnom danu kućnih ljubimaca i upravo Reggieju.

Podsjetimo, obitelj poznate glumice potvrdila je za magazin People da je Diane preminula od upale pluća 11. listopada. Također su se zahvalili obožavateljima na ljubavi i podršci koju su pokazali u ovim teškim trenucima.

