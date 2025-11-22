Toplina, humor i genijalne uloge: Evo zašto je publika obožavala Mustafu Nadarevića

Na današnji dan prije pet godina napustio nas je hrvatsko-bosanskohercegovački glumac Mustafa Nadarević, kojeg je proslavila uloga Izeta Fazlinovića u popularnoj seriji "Lud, zbunjen, normalan". Mustafa Nadarević bio je velikan regionalne glumačke scene pri čemu se osim u filmskim ulogama posebice istakao na kazališnim daskama.

Rođen je u Banja Luci 1943., a glumu je diplomirao 1967. na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Karijeru je počeo u Zagrebačkom kazalištu mladih, a od 1969. do odlaska u mirovinu 2011. u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu.

Foto: Boris Scitar/pixsell

Kultne uloge po kojima ostaje zapamćen

Na kazališnim daskama utjelovio je više od 150 uloga, od kojih se ističu uloge Stjepana Miletića (predstava "Ostavka" Čede Price), Nikolaja Petroviča Kirsanova ("Očevi i sinovi" Briana Friela) te Willyja Lomana ("Smrt trgovačkog putnika" Arthura Millera), Hasanage ("Hasanaginica"), a od ekraniziranih djela, glumio je u "Glembajevima", "Prosjacima i sinovima", "Velom mistu" i mnogim drugim serijama, piše Klix.ba. Nadarević je glumio i u domaćim filmovima kao što su "Miris dunja", "Praznik u Sarajevu", "Ničija zemlja" i "Savršeni krug".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zašto je bio toliko voljen među publikom

Kolege i obožavatelji često su isticali Nadarevićevu toplinu, prirodnost i duhovitost. Opisivali su ga kao iznimno srdačnog, nesebičnog i vedrog čovjeka s osebujnim smislom za humor. Nadarević je bio rado viđeno lice na kulturnim događajima, no nije se volio medijski isticati.

O sebi nije govorio puno, a za kolege je uvijek imao riječi hvale. Mnogi gledatelji zamišljali su ga baš poput Izeta Fazlinovića, no jednom prilikom je rekao: "Za koga ću ostati samo Izet, taj je siromašan", prenosi Klix.ba. Time je dao do znanja da je njegov opus ipak mnogo značajniji od jedne uloge.

Imao tri supruge

Nadarević se ženio tri puta, a iza sebe je ostavio troje djece. Iz prvog braka s Jasnom, s kojom se vjenčao u mladosti, ima kćer Nađu Nadarević, koja danas živi u New Yorku i bavi se poviješću umjetnosti. Taj brak nije dugo potrajao, ali su ostali u dobrim odnosima. Drugi brak sklopio je sa Snježanom Nožinić, poznatom televizijskom urednicom i novinarkom. S njom je dobio dvoje djece – kći Nanu i sina Ašu Nadarevića. Snježana i Mustafa ostali su povezani i nakon razvoda zbog djece, a Nadarević je često naglašavao koliko mu znači obiteljska bliskost.

Njegova posljednja supruga bila je Slavica Radović, slovenska kostimografkinja i scenografkinja. Njihova ljubavna priča trajala je dvadeset godina, ali formalno su se vjenčali tek 25. travnja 2012. godine. Nažalost, Slavica Radović preminula je samo mjesec i pol dana kasnije, 7. lipnja 2012., nakon dugotrajne borbe s rakom dojke.

Povodom obljetnice smrti, njegova mlađa kći Nana na svoje društvene mreže objavila je fotografiju njih dvoje.

Njegova karakterna toplina, duhoviti pristup likovima, srdačnost te poseban smisao za humor razlog su zašto publika i danas pamti Mustafu Nadarevića kao jednog od najomiljenijih glumaca regije.

POGLEDAJTE VIDEO: Svjetski dan televizije: Voditelji RTL Danas otkrili kakvi su bili njihovi počeci