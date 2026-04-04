Što se dogodilo s Pedrom Pascalom? Prilično je iznenadio s novim imidžem

Pedro Pascal, mnogima omiljeni holivudski junak, iznenadio nas je novom transformacijom. Nakon što je nedavno obrijao svoju prepoznatljivu bradicu s brkovima, Pascal se pojavio s potpuno novim imidžem koji je iznenadio obožavatelje diljem svijeta.

Njegov svjež, pomalo boemski izgled dio je pripreme za novu filmsku ulogu u nadolazećem projektu "De Noche".

Foto: Clasos.com.mx/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Radnja filma smještena je u 1930-e godine u Mexico Cityju pa tako i kostimografija prilagođena razdoblju s fedora šeširom i retro odijelom.

Foto: Ismael Rosas/eyepix via ZUMA/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Kako je poznato, Pascal će nam u filmu ispričati ljubavnu priču o policajcu koji se zaljubljuje u muškarca kojeg će utjeloviti glumac Danny Ramirez.

"Ova priča, s Pedrom Pascalom i Dannyjem Ramirezom u glavnim ulogama, proizlazi iz ere, koja je previše relevantna za našu, domaće korupcije, rasne eksploatacije i globalnog terora," rekao je redatelj Todd Haynes, prema Varietyju.

