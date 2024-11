Paula Jeričević otkrila nam je sve detalje o tome kako provodi svoj poseban dan

Paula Jeričević (31), poznata influencerica i plesačica, jučer je obilježila svoj rođendan – ali na sasvim drugačiji način nego što bi se možda očekivalo. U iskrenom razgovoru, Paula je podijelila svoje stavove o proslavi rođendana, promjenama u vlastitom doživljaju tog dana i vrijednosti jednostavnih znakova pažnje.

Foto: Instagram

„Mislim da to dolazi s godinama,“ priznaje Paula. „Nekad sam čekala ponoć da vidim koliko će se ljudi sjetiti i tko će mi sve čestitati, ali sad tek shvaćam da je to sve bila možda neka nesigurnost – odnosno, to je bio dan kad bih si potvrđivala koliko sam ‘bitna’ ili ‘popularna’. Sad mi je to sve smiješno.“ Danas joj rođendan predstavlja priliku za povlačenje u mir, bez prevelike pažnje i velike proslave. „Sada mi je bitan znak pažnje od muža, obitelji i najbližih prijatelja, i samo želim miran dan bez pretjerivanja oko važnosti tog dana.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Iako mnogi doživljavaju rođendane kao priliku za introspekciju, Paula priznaje da na njih gleda drukčije. „Najiskrenije – nikad nisam na to tako gledala. Ni na rođendan ni na novu godinu. Eventualno se volim podsjetiti što sam sve prošla kroz tu godinu i zahvaliti se što živim lijep ispunjen život,“ kaže ona, naglašavajući jednostavnost i zahvalnost kao svoje glavne vrijednosti.

Na pitanje o najdražem poklonu kojega je nekad dobila za svoj rođendan, Paula s osmijehom odgovara kako je to svakako bilo kad joj je obitelj preuredila sobu u tinejdžerskim godinama. „Tad sam imala 16, 17 godina i inače jako volim uređivati interijer pa sam se tome najviše veselila,“ prisjeća se Paula, dodajući da su joj najdraži pokloni zapravo oni koji nose posebnu pažnju i značenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram

Kao influencerica, svjesna je da njezin rođendan izaziva pažnju i na društvenim mrežama, no Paula kaže kako na svoj profil gleda kao na osobni blog. „Nikad nisam imala potrebu stavljati nešto jer se to od mene očekuje“ ističe. „Uvijek bih stavila nešto što želim jednog dana pogledati i prisjetiti se kako sam se tad osjećala ili što sam u tom trenu prolazila.“

Iako sebe ne smatra introvertom, Paula priznaje kako na svoj rođendan najviše uživa u miru doma. „Izglancat stan, upalit sve lampice koje imam i leći se sa mužem i psom na kauč!“ otkriva kroz smijeh. „Zanimljivo mi je kako ispada da sam introvert, a zapravo nisam nimalo. Jednostavno mi je rođendan dan u godini kad se više volim smiriti nego slaviti.“

POGLEDAJTE VIDEO: 'Želimo prije Splita riješiti pitanje prolaza'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa