Paula Jeričević Tonković progovorila o trudnoći: 'Napokon imam ženske obline'

Plesačica Paula Jeričević Tonković nedavno je otkrila divne vijesti – postat će majka. Ona i njezin suprug, odvjetnik Filip Tonković, s nestrpljenjem iščekuju dolazak svog prvog djeteta. Presretna Paula uživa u novom poglavlju života, a u intervjuu za Net.hr otkrila je kako se priprema za porod, kako teče trudnoća te kako će nazvati prinovu.

Kako ste reagirali kada ste saznali za trudnoću? A vaš suprug?

Istog trena su mi se zasuzile oči i zaboljeli obrazi koliko širok osmijeh sam protegnula licem. S obzirom na to da nam je beba svakako bila u planu, iznenađenja nije bilo, već puno sreće i veselja, kako kod mene, tako i kod mog muža.

Foto: Privatna arhiva

Koliko je vremena preostalo do poroda?

Predviđeni termin je 2.3., tako da imam još dovoljno vremena za sve pripreme, fizičke i psihičke. Kako sam dosta rano saznala da sam trudna, imam osjećaj da sam već odradila većinu, a tek sam na pola!

Imate li želju za neobičnom hranom? Jedu li vam se, na primjer, kiseli krastavci?

Moram priznati da nisam imala nikakve čudne ispade u vezi hrane, samo mi se apetit jako povećao i, recimo, htjela sam jesti palačinke svaki dan. Imala sam samo jednu kratku fazu s Skittlesima, ali me, hvala Bogu, brzo prošla.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li primijetili neke promjene na tijelu poput strija, akni ili opadanja kose?

Zasad nisam, mislim da sve te promjene tek slijede. Svakako sam natukla koju kilu i moram priznati da mi se to sviđa jer napokon imam ženske obline koje prije nisam imala.

Kako se vaša tjelesna težina mijenjala tijekom trudnoće i kako se osjećate u vezi tih promjena?

Odmah na početku dobila sam šest kilograma, što je za mene bila velika promjena s obzirom na to da sam cijeli život više-manje na istoj težini. Sjećam se da mi je čak ginekolog rekao da bih mogla malo usporiti, ali nekako sam osjećala potrebu za hranom, a nisam osoba koja se voli ustručavati. Od tada se nisam drastično debljala niti mijenjala, tako da je sve pod kontrolom. Kao što sam spomenula, sviđa mi se kako trenutno izgledam, ali vjerujem da će mi biti čudno kada budem imala veliki trbuh. Svakako se i tome veselim!

Poznato je da su trudnice često zaboravne. Jeste li primijetili tu promjenu?

Moram priznati da osjećam velike promjene po pitanju mog karaktera. Zaboravljam, blesava sam i jako emotivna, ali čak mi je i taj dio trudnoće zabavan. Fascinira me koliko te trudnoća promijeni; ipak se s razlogom zove drugo stanje!

Foto: Privatna arhiva

Biste li više voljeli dobiti djevojčicu ili dječaka? A vaš suprug?

Cijeli život sam osjećala da ću imati dječaka, ali bi me i curica jako razveselila, pa mogu reći da nemamo preferencije, samo da je živo i zdravo! Možda bi muž želio curicu, a to pripisujem stereotipu da su dječaci privrženiji mamama, a curice tatama.

Jeste li već odabrali imena za bebu ili još razmišljate?

Muško ime je bilo lako i logično. Cijeli dio moje muške obitelji su Jakovi i Jadrani, a ja sam se odlučila za Jakova po svom pokojnom djedu kojeg sam neizmjerno voljela i poštivala. Za curicu smo se odlučili da bude Nora; nekako mi je kratko, slatko, a i kuma mi se tako zove, pa mi je odmah toplo oko srca kada čujem to ime.

Kakve savjete dobivate od drugih i kako se nosite s njima? Pomažu li vam ili vas nerviraju?

Svakako poslušam svakoga jer sam oduvijek voljela slušati tuđe priče i iskustva, ali naravno da ih uzimam s rezervom, jer ipak svi proživljavamo svoj životni put na drugačiji način, pa tako i roditeljstvo. Planiram čitati, slušati i upijati, ali prvenstveno slušati svoje instinkte.

Jeste li već počeli planirati ili se pripremati za dolazak bebe? Jeste li kupili već odjeću za bebu, preuredili sobu?

Trenutno nismo ništa napravili po tom pitanju, jer imamo još dovoljno vremena, iako sam svjesna da će to brzo doći. Dosta smo opušteni i neoptereteni, i muž i ja, i nekako, kao i do sada, ćemo i ovo odrađivati iz dana u dan, kako dođe vrijeme za određene stvari. Imam puno prijateljica koje su rodile pa imam i podršku i pomoć koja će mi biti potrebna oko biranja potrepština za bebu.

Foto: Mib studio

Idete li možda na tečajeve prije poroda? Kako se pripremate?

To je možda jedina stvar za koju sam sigurna da ću odraditi, i odmah sam znala kod koga, a to je You&Me pod voditeljstvom Elizabete Biličić. Također sam nju odabrala kao svoju doulu koja će me pripremati za sve što me čeka kroz trudnoću i nakon nje. Na tečaj idem početkom 10. mjeseca i jako se veselim!

Kako se osjećate uoči poroda? Jeste li opušteni ili ipak osjećate određeni strah ili nelagodu?

Trenutno sam opuštena koliko mogu biti; ponekad me obuzme neobjašnjivi strah, ali mislim da se svaka trudnica u prvoj trudnoći susreće s tim. Kako se približava termin, vjerujem da ću se možda više bojati, ali upravo iz tog razloga sam se odlučila obratiti Elizabetinom You&Me.

