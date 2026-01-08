Sada je službeno? Pao je prvi javni poljubac između Maje Šuput i Šime Eleza

Nakon iznimno naporne i uspješne turneje, ali i nastupa za blagdane i doček Nove godine, popularna pjevačica Maja Šuput (46) odlučila je napuniti baterije na dalekoj i egzotičnoj destinaciji. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je da uživa u Indoneziji, točnije na Baliju, a posljednja objava posebno je privukla pažnju jer prikazuje pjevačicu u zagrljaju Šime Eleza (27), javnosti poznatog kao 'Gospodin Savršeni' koji se proslavio u četvrtoj sezoni spomenutog showa. Zanimljivo, na spomenutoj lokaciji pao je i prvi javni poljubac.

U kratkom videu, snimljenom na poznatoj lokaciji Rice Terrace Tegalalang, Maja i Šime lete visoko iznad prekrasnih zelenih rižinih polja na divovskoj ljuljački, jednoj od najpopularnijih turističkih atrakcija na Baliju. Maja, odjevena u raskošnu, dugu svijetloplavu haljinu koja se vijori na vjetru, izgleda poput vile dok se prepušta adrenalinskom, ali i romantičnom trenutku.

Scena, popraćena pjesmom "Love Is in the Air", a Maja je uz objavu kratko napisala "Swinging around..."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Instagram/screenshot

Ovaj zasluženi odmor uslijedio je nakon što je Maja odradila turneju s brojnim koncertima diljem Hrvatske. Nastupala je u gradovima poput Zagreba, Rijeke i Zadra, a godinu je završila velikim koncertom na otvorenom za doček Nove godine u Karlovcu. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji, Maja je ovim putovanjem očito odlučila uzeti pauzu od poslovnih obaveza i posvetiti se sebi i svojim najbližima.

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu. Komentari podrške poput "Uživajte" i "Super. Uživajte. Bila sam u listopadu prošle godine tamo" preplavili su objavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak