FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO KAŽETE? /

Sada je službeno? Pao je prvi javni poljubac između Maje Šuput i Šime Eleza

Sada je službeno? Pao je prvi javni poljubac između Maje Šuput i Šime Eleza
×
Foto: Sime Zelic/pixsell

Ovaj zasluženi odmor uslijedio je nakon što je Maja odradila turneju s brojnim koncertima diljem Hrvatske

8.1.2026.
13:32
Hot.hr
Sime Zelic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Nakon iznimno naporne i uspješne turneje, ali i nastupa za blagdane i doček Nove godine, popularna pjevačica Maja Šuput (46) odlučila je napuniti baterije na dalekoj i egzotičnoj destinaciji. Sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je da uživa u Indoneziji, točnije na Baliju, a posljednja objava posebno je privukla pažnju jer prikazuje pjevačicu u zagrljaju Šime Eleza (27), javnosti poznatog kao 'Gospodin Savršeni' koji se proslavio u četvrtoj sezoni spomenutog showa. Zanimljivo, na spomenutoj lokaciji pao je i prvi javni poljubac. 

U kratkom videu, snimljenom na poznatoj lokaciji Rice Terrace Tegalalang, Maja i Šime lete visoko iznad prekrasnih zelenih rižinih polja na divovskoj ljuljački, jednoj od najpopularnijih turističkih atrakcija na Baliju. Maja, odjevena u raskošnu, dugu svijetloplavu haljinu koja se vijori na vjetru, izgleda poput vile dok se prepušta adrenalinskom, ali i romantičnom trenutku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Scena, popraćena pjesmom "Love Is in the Air", a Maja je uz objavu kratko napisala "Swinging around..." 

Sada je službeno? Pao je prvi javni poljubac između Maje Šuput i Šime Eleza
Foto: Instagram/screenshot

Ovaj zasluženi odmor uslijedio je nakon što je Maja odradila turneju s brojnim koncertima diljem Hrvatske. Nastupala je u gradovima poput Zagreba, Rijeke i Zadra, a godinu je završila velikim koncertom na otvorenom za doček Nove godine u Karlovcu. Poznata po svojoj neiscrpnoj energiji, Maja je ovim putovanjem očito odlučila uzeti pauzu od poslovnih obaveza i posvetiti se sebi i svojim najbližima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by majasuput (@majasuput)

Njezini pratitelji s oduševljenjem su dočekali objavu. Komentari podrške poput "Uživajte" i "Super. Uživajte. Bila sam u listopadu prošle godine tamo" preplavili su objavu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

Maja šuputŠime ElezPoljubac
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠTO KAŽETE? /
Sada je službeno? Pao je prvi javni poljubac između Maje Šuput i Šime Eleza