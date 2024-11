Pamela Perkić o ženskom retreatu, body positivityju i reakcijama muškaraca na njen sadržaj

Riječanka Pamela Perkić već nekoliko godina aktivno progovara o važnim temama na društvenim mrežama, a prepoznatljiva je po stvaranju autentičnog sadržaja koji se temelji na poticanju samopouzdanja, razbijanju tabua i feminizmu. Nerijetko otvoreno priča o ženskoj seksualnosti, muško-ženskim odnosima te svojim životnim iskustvima. Prije nekoliko godina započela je s projektom "Icon retreat", koji predstavlja sigurnu oazu za žene, udaljenu od patrijarhalnih uloga te u kojoj se pronalazi zajednica, sigurnost i podrška. Pamela je u intervjuu za Net.hr objasnila nešto više o samom retreatu, ali i otkrila što misli o body positivityju te kako muškarci reagiraju na njen sadržaj.

Po čemu se "Icon retreat" izdvaja od drugih retreata?

Icon retreat se razlikuje od svih drugih retreatova po tome što nemamo jedan aspekt kojim se bavimo, na primjer yoga, business ili nešto treće. Icon retreat je prvenstveno siguran prostor u kojem se bavimo našim emocijama, ranjivošću, povezivanjem (sa sobom i s drugima), te je naglasak na psihičkom zdravlju i prihvaćanju svih dijelova sebe. Dobrodošle smo točno takve kakve jesmo. Nije važno u koju školu si išla, gdje radiš, jesi li ili nikada ne želiš biti majka. Na Iconu si dobrodošla sa svim svojim stranama, te imaš siguran prostor za samo biti, ništa ne moraš zaslužiti i imaš podršku da zaroniš u neke dijelove sebe koje nikada možda nisi imala prilike ili znanja kako. To postižemo kroz art terapiju, grupne radionice, zabavne aktivnosti (na primjer krstarenje brodom), mindfulness tehnike, fizičku aktivnosti, ali i samo druženje bez obveza i uloga u kojima smo svakodnevno. Icon zapravo utjelovljuje sve aspekte žene. Ne radi se samo o uljepšavanju te relaksaciji, nego o intenzivnom radu na sebi. Ovdje nije polazišna točka stvaranje popularnosti ni zarade, već inspiracija koju pronalazim u ženama i ljubav prema terapiji. Otuda je i krenula cijela ideja jer sam ja ljubitelj terapije, ona je promijenila moj život.

Koji je cilj retreata?

Stvaranje sigurnog prostora gdje možeš izdahnuti, ne uvlačiti trbuh, gdje nikome nije bitno kako izgledaš, čime se baviš, koje si seksualne orijentacije, koliko imaš kila, jesi li oženjena, single… Također, cilj je formiranje jedne drugačije zajednice. One koja te ne osuđuje, ona pred kojom možeš reći sve, ona s kojom imaš zdrave granice i ona s kojom ideš ispod površine. "Icon retreat" je nekome početak i uranjanje u novo, a nekome prekretnica, pokretač i snaga koja joj treba da se usudi zauzeti prostor i kreirati svoj životni put.

Magistrirali ste ekonomiju, bavili se sudskim tumačenjem te plesom. Kako su društvene mreže ušle u cijelu priču?

Zapravo, to uopće nije bilo planirano. Ja sam se oduvijek bavila s puno stvari i jednostavno sam počela svoja razmišljanja i teme, o kojima sam se i sama educirala, dijeliti na Instagramu. Mislim da su ljudi rezonirali s temama o kojima se tada rijetko gdje pričalo, te povezali sa mnom te mojim anegdotama, iskrenošću i smislom za humor. Ja ne zarađujem kroz Instagram, niti je to ikada bila ideja. Meni je Instagram zaista zajednica, drago mi je da su me ti ljudi pronašli i uvijek sam radila na povezivanju svojih pratitelja. Putem društvenih mreža želim pružiti neku vrstu relaksacije i inspiracije, ali i edukacije. Također, važno mi je da se normaliziraju razgovori o mentalnom zdravlju, te drugim aspektima naših života o kojima smo naučene šutjeti.

Karakteristični ste po objavljivanju netaknutih i realističnih fotografija. Što mislite o body positivityju? Je li na neki način već izlizan?

Ja se nikad nisam klasificirala kao body positivity aktivistkinja, iako su se pisali takvi naslovi. Ljudi vide osobu s 10 kilograma više nego što svaki dan gledamo u časopisu i onda je to automatski body positivity, a ne samo još jedna osoba koja se slikala na Instagramu. Ja ne bih rekla da je izlizano, jer je poanta da vidimo više različitih ljudi online i da možemo pronaći tijelo slično našemu kako predstavlja nešto što mi trebamo kupiti. Mislim da je izlizano to što mediji i brendovi sada uključuju u marketinške kampanje različite tipove ljudi samo da bi na van izgledali uključivi, dok se te iste osobe ne mogu obući u trgovini tog brenda. To nije prava uključivost, a to je ono čemu težimo. S obzirom na to da je prava koža (s prištićima, aknama i ostalim "nepravilnostima") tako rijetka online, a nerealni se standardi (poput "glass skin") očekuju pod normalno, mislim da imamo još jako puno posla na putu da društvo bude realno i uključivo.

Često pričate na društvenim medijima "bez dlake na jeziku". Jeste li se zbog tog susreli s negativnim komentarima?

Naravno da sam sam se susrela sa svakakvim komentarima. Mislim da ljudi na internetu često ne slušaju ili ne čuju te imaju razne pretpostavke o javnoj osobi, što im je polazišna točka pri stvaranju dojmova. Ipak, u mom slučaju prevladavaju pozitivne reakcije.

Vaš je sadržaj uglavnom usmjeren prema ženskom dijelu publike. No, prate li vas i muškarci i kako reagiraju na vaš sadržaj?

Prati me možda sveukupno dva posto muškaraca. Iako su moje su priče više usmjerene prema ženama, bilo bi lijepo i da se muškarci više educiraju i interesiraju. Reakcije su podijeljene. Neki se jave s porukama podrške, a neki, u nadi da će diskreditirati ono što govorim se javljaju s hate komentarima: "Ružna si, debela si". Ne pridodajem im nikakvu važnost dapače, često služe upravo kao validacija onoga o čemu govorim.

Imate i svoj podcast "Icon unleashed" u kojem se bavite aktualnim temama, ali i razgovarate s gostima, pa ste s pjevačicom Nikom Turković pričali o pojmu ljepote u globalnoj industrije. Koga biste osobito htjeli ugostiti u podcastu?

Taj podcast je meni tako drag, no uzela sam pauzu jer mi je zahtjevno raditi sama. Željela bih pronaći nekog da sa mnom surađuje i radi na projektu. Mislim da je puno zabavnije u dvoje. Što se tiče gostiju, meni su uvijek zanimljivi svi ljudi koji su autentični, kreativni te imaju drugačiju i novu perspektivu.

Planirate li se vratiti svojoj struci te kakvi su planovi na polju društvenih mreža?

Radim na tome da se ne moram nikada vratiti u klasični posao od 9 do 17 ili raditi za nekog drugog. Ipak, ne bih imala problema vratiti se struci ako je stvarno nešto što me zanima. Ne razmišljam previše o tome trenutno, fokusirana sam na moj trenutni izvor primanja, kreativnost, moje mentalno zdravlje, "Icon retreat" i druge projekte. Ja sam uvijek puna iznenađenja i ne volim se stavljati u nikakve "kutije", tako da možete očekivati svašta.

