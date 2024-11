Veliki intervju Didi J: 'Lady Gaga mi je rekla da spakiram stvari, a uskoro ću osvojiti svijet'

Za Didi J (36), put do uspjeha, kako sama priznaje, bio je sve samo ne jednostavan. Dok je u Srbiji nailazila na kritike i podsmijehe, u Americi je našla prostor za ostvarenje svojih snova. Danas surađuje s producentima Jennifer Lopez, snima s glazbenim ikonama poput Shaggyja i postavlja temelje za karijeru koja joj je donedavno bila samo san. Iako domaći mediji često sumnjaju u njezine uspjehe, Didi J ima jasnu poruku: imena, rezultati i brojke stoje iza svakog koraka. U intervju za Net.hr otkrila je kako joj je najveća želja osvojiti nagradu Grammy, progovorila je i o druženju s planetarno popularnom Lady Gagom, a za kraj je zaključila - uskoro ću osvojiti svijet!

Kako i kada ste odlučili započeti američku karijeru – je li balkansko tržište za Vas postalo premalo?

Oduvijek sam se željela baviti glazbom. Kao dijete slušala sam američke izvođače, divila se Madonni i J.Lo i govorila kako ću jednog dana biti poput njih. Nitko mi nije vjerovao da ću ikada snimiti duete sa svjetskim zvijezdama. Svoju karijeru započela sam u Srbiji i na Balkanu, ali moj cilj je od prvog dana bila Amerika. Nakon što sam skupila hrabrost, odlučila sam otići u New York i tamo započeti svjetsku karijeru. Amerika mi je već mnogo toga pružila, Amerikanci me jako podržavaju i dive se mom talentu i napornom radu. Moglo bi se reći da živim svoj san.

Jedna ste od rijetkih Srpkinja koja se družila, ali i surađivala sa svjetskim facama. Kako ste došli do njih?

Do svjetskih zvijezda dolazila sam korak po korak. Kada sam snimila prvu pjesmu na engleskom jeziku (u Atlanti), nisam niti sanjala da će ta pjesma zapravo biti duet sa Shaggyjem. Sve se događalo spontano, a kroz suradnju i pojavljivanje na svjetskim događajima imala sam priliku upoznati brojne slavne osobe koje su mi pružile veliku podršku i izrazile želju za suradnjom. Najvažnije je imati kontakte i ozbiljan projekt, biti uporan i ne odustajati. Mislim da sam sama sebi otvorila put ka svjetskom jet-setu – nitko mi nije pomogao.

Upoznali ste zvijezde među kojima su Beyoncé, J. Lopez, Lady Gaga... Možete li nam ispričati neku anegdotu? Savjet koji su Vam dale?

Moram priznati da sam oduševljena koliko su američke zvijezde druželjubive, zabavne i čak emotivne. Najveći utisak na mene ostavila je Lady Gaga. Imala sam priliku upoznati je i razgovarati s njom. Prije nekoliko godina dala mi je savjet da, ako stvarno želim biti svjetska zvijezda, trebam spakirati stvari, otići u studio u New Yorku i početi snimati pjesme! Nakon nekoliko dana upravo to sam i učinila.

Srpski novinari kažu da je Vaše ime na Google više puta pretraženo nego ime Novak Đoković?

Čula sam, a i vidjela, da kada ukucate moje ime na Googleu, ima oko 60-70 milijuna pretraga, što je zaista puno, i jako sam ponosna na svoj uspjeh. Nakon pojavljivanja na dodjeli nagrade Grammy i na mnogim svjetskim crvenim tepisima, za mene su se otvorila sva vrata. Novak Đoković je zaista najveća sportska zvijezda iz Srbije, i ne bih voljela sebe uspoređivati s njim. Bavim se showbiznisom, i moje vrijeme tek dolazi.

Nazivaju Vas i najbogatijom srpskom pjevačicom. Smeta li Vam što se više piše o bogatstvu Vašeg supruga nego Vašem uspjehu na svjetskom tržištu?

Nikada nisam voljela govoriti o brojkama i novcu. Sve što se pisalo poteklo je iz medija, nisam osoba kojoj je novac na prvom mjestu. Naravno, novac mi ne smeta, ali tu ništa ne mogu promijeniti. Vjerujem da će vrijeme pokazati koliko naporno radim i da ću osvojiti cijeli svijet. Možda će me mediji u Srbiji tada ozbiljnije shvatiti.

Kako komentirate to što neki srpski mediji pišu da nije istina da punite velike dvorane u Americi – odnosno da lažirate svoj uspjeh?

To su gluposti. Nemam razloga za izmišljanje – prva sam Srpkinja koja je ostvarila glazbeni uspjeh u Americi. Imala sam američku turneju u 12 gradova diljem Amerike, nastupala na gay prideovima i na mjestima gdje nastupaju Lady Gaga i Beyoncé, i to za američku publiku, na engleskom jeziku, što je za jednu Srpkinju ogroman uspjeh! Predavala sam studentima u Grammy muzeju i pričala o svom teškom putu do uspjeha. Ljudi u Srbiji navikli su na isti šablon umjetnika; za njih je uspjeh kada neka zvijezda pjeva po kafanama i jednom se pojavi na televiziji, ali za mene nije tako. Moji ciljevi su mnogo veći i mislim da sam rođena za veliki svjetski uspjeh. U Srbiji nikada nisam bila shvaćena, mnogo puta sam bila ismijavana i omalovažavana. Moja zemlja mi ne pruža podršku kakvu zaslužujem, i osjećam se kao izvanzemaljac. Nadam se da će se to s vremenom promijeniti.

Na što ste najponosniji? Koji su Vam planovi za daljnju karijeru?

Moj je najveći dosadašnji uspjeh pojavljivanje na dodjeli nagrada Grammy, što mi je zaista otvorilo sva vrata. Naravno, tu su i dueti sa svjetskim zvijezdama poput Shaggyja, Iggy Azalee i Andrea Drummonda. Također, ostvarila sam velik uspjeh u modnom svijetu. Pojavljivanje na tjednima mode u New Yorku i Parizu donijelo mi je suradnju s velikim svjetskim brendovima. Imala sam priliku otvarati revije najpoznatijih američkih dizajnera, a modni svijet opsjednut je mojim stilom! Moje pjesme na engleskom već su bile na mnogim radio postajama u Americi. Da ne nabrajam sve uspjehe, jako sam zadovoljna kako sve napreduje, ali najveći projekti za mene tek dolaze. Upravo sam završila snimanje novih pjesama u studiju u New Yorku, na kojima radim s producentom Jennifer Lopez, i mogu vam reći da imam prave svjetske hitove! U planu je i duet s jednom od najvećih svjetskih reperica trenutno! Jedva čekam da izađu nove pjesme – mislim da će to biti pravi bum! Moja najveća neostvarena želja je osvojiti nagradu Grammy.

Kako ste upoznali supruga? U braku ste više od deset godina – jeste li imali neke teške trenutke ili oduvijek živite ljubavnu bajku?

Supruga sam upoznala sasvim slučajno, prije više od deset godina, i on mi je najveća podrška. Raduje se mom uspjehu čak i više nego ja sama. Odlično funkcioniramo zajedno i nikada se ne svađamo.

Jedna ste od najbolje odjevenih Srpkinja – na što najviše volite trošiti novac?

Obožavam modu i mislim da su moda i glazba sastavni dijelovi mog života – ne bih ih mogla razdvojiti. Koliko uživam u glazbi, toliko volim i modu. Obožavam torbe i cipele, na to sam spremna potrošiti pravo bogatstvo. Ipak, sada, otkad sam se probila u modnom svijetu, dobivam mnogo odjeće na poklon od raznih brendova, tako da ne moram više toliko ni kupovati. Svi svjetski dizajneri žele surađivati sa mnom.

Pratite li hrvatske izvođače – tko je po Vašem mišljenju precijenjen, a tko podcijenjen? Biste li voljeli s nekim snimiti duet?

Kada je riječ o glazbi na Balkanu, imam vrlo malo vremena da sve ispratim, i volim slušati strane pjesme. Od hrvatskih izvođača izdvojila bih Jelenu Rozgu – ona je prava umjetnica.

Kako izgleda Vaš prosječan dan?

Moj dan pun je obaveza. Kada sam u Americi, naporno radim u studiju, idem na razne događaje i crvene tepihe, treniram i moj raspored je zaista popunjen. Kada sam u Srbiji, trudim se što više odmoriti i provesti vrijeme sa svojom obitelji.

Kako balansirate između majčinstva i svjetske karijere?

Moja kći već ima četiri godine i vodim je svuda sa sobom. Obožava modu i glazbu, a najviše voli biti u Americi. Moja je kopija kad je moda u pitanju i mislim da će ići tim putem. Nije mi problem uskladiti obiteljske obaveze s poslom, najvažnije je biti dobro organiziran.

U posljednje vrijeme podigla se prašina oko zabava koje je organizirao glazbenik P. Diddy. Jeste li čuli od bliskih suradnika što se sve događa na takvim tulumima?

Kada je riječ o zabavama koje je organizirao P. Diddyja – nikada nisam imala priliku prisustvovati istim i zgrožena sam cijelom tom situacijom.

Što može publika očekivati od Vas u skorije vrijeme?

Od mene uskoro možete očekivati nove pjesme, prave svjetske hitove, i mislim da će se moja glazba konačno naći na svjetskim top ljestvicama. Naporno radim na tome, veliki tim ljudi stoji iza mene i mislim da za mene sve tek počinje kada izađu nove pjesme! U planu je i suradnja s nekoliko svjetskih brendova, ali o tome za sada ne smijem mnogo otkrivati.