Pamela Anderson iznenadila prolaznike u New Yorku: Više ne izgleda ovako

Kanadska glumica Pamela Anderson (58) koja je tijekom ranih godina karijere bila poznata po svojoj platinasto plavoj kosi, nedavno je odlučila promijeniti svoj prepoznatljivi izgled, točnije boju kose.

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na nedavnom izlasku u Parizu pojavila se s kraćom frizurom u bakreno-plavoj nijansi, što je velika promjena u odnosu na njezinu uobičajenu plavu boju.

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na fotografijama koje su obišle svijet, Pamela je odjevena u elegantnu i minimalističku kombinaciju: crnu dolčevitu, uske hlače i klasične crne salonke. Stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama, a kosa joj je bila drastično skraćena i svezana u mali rep.

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na društvenim mrežama brojni fanovi nisu krili iznenađenje: "Ovo je Pamela? Ne bih je nikad prepoznao", "Lijepo joj stoji", "Zgodna je", samo su nekih od brojnih komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Bračni rekorderi! Znate li koliko se puta udavala Pamela Anderson?