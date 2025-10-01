NEPREPOZNATLJIVA /

Pamela Anderson iznenadila prolaznike u New Yorku: Više ne izgleda ovako

Pamela Anderson iznenadila prolaznike u New Yorku: Više ne izgleda ovako
Foto: Profimedia

Objava novih fotografija u medijima izazvala je iznenađenje među brojnim obožavateljima

1.10.2025.
10:37
Hot.hr
Profimedia
Kanadska glumica Pamela Anderson (58) koja je tijekom ranih godina karijere bila poznata po svojoj platinasto plavoj kosi, nedavno je odlučila promijeniti svoj prepoznatljivi izgled, točnije boju kose. 

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na nedavnom izlasku u Parizu pojavila se s kraćom frizurom u bakreno-plavoj nijansi, što je velika promjena u odnosu na njezinu uobičajenu plavu boju.

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na fotografijama koje su obišle svijet, Pamela je odjevena u elegantnu i minimalističku kombinaciju: crnu dolčevitu, uske hlače i klasične crne salonke. Stajling je upotpunila tamnim sunčanim naočalama, a kosa joj je bila drastično skraćena i svezana u mali rep.

Foto: Kgc-102/320/441/profimedia

Na društvenim mrežama brojni fanovi nisu krili iznenađenje: "Ovo je Pamela? Ne bih je nikad prepoznao", "Lijepo joj stoji", "Zgodna je", samo su nekih od brojnih komentara. 

