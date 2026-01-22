FREEMAIL
ČAROBNA DESTINACIJA /

Naš reprezentativac Petar Sučić oženio lijepu Mateu: Podijelili fotografije bajkovitog vjenčanja

Naš reprezentativac Petar Sučić oženio lijepu Mateu: Podijelili fotografije bajkovitog vjenčanja
Foto: Imago/imago Sportfotodienst/profimedia

Zaljubljeni par izabrao je čarobnu lokaciju – jezero Como, poznato destinacijom bogatih i slavnih. Ceremonija je održana u ekskluzivnoj vili Villa La Ruga, a okupljeni gosti svjedočili su romantičnom trenutku koji su supružnici dugo priželjkivali

22.1.2026.
11:48
Hot.hr
Imago/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatski reprezentativac i nogometaš Intera, Petar Sučić (22), koji je u utorak oduševio fanove vrhunskim pogotkom protiv Arsenala i zaslužio nadimak "Volej", ovih dana ima još jedan veliki razlog za slavlje – stao je pred oltar sa svojom odabranicom, Mateom Rak (22), studenticom Zdravstvenog veleučilišta Zagreb.

 

Sučić, rodom iz Livna, karijeru je započeo u Bosni i Hercegovini, igrajući u mlađim kategorijama klubova Iskra i Zrinjski Mostar, da bi 2022. godine stigao u zagrebački Dinamo. Prava prekretnica dogodila se 6. siječnja 2025., kada je potpisao ugovor s talijanskim Interom. Mladi reprezentativac posljednjih godinu dana živi u Milanu, gradu mode, a upravo u njegovoj blizini održano je intimno vjenčanje.

Vjenčanje na čarobnom jezeru Como

Zaljubljeni par izabrao je čarobnu lokaciju – jezero Como, poznato destinacijom bogatih i slavnih. Ceremonija je održana u ekskluzivnoj vili Villa La Ruga, a okupljeni gosti svjedočili su romantičnom trenutku koji su supružnici dugo priželjkivali.

Petar se odlučio za klasično crno odijelo, dok je Matea blistala u vjenčanici koja je dodatno istaknula njezin vitku figuru. 

Matea je držala skromni buket od nekoliko kala vezanih bijelom vrpcom, a šminka u nijansi breskve skladno je isticala njezine oči i usne. Dugu plavu kosu nosila je u blagim kovrčama, s podignutim dijelom i nekoliko puštenih pramenova koji su uokvirili lice. Za nakit je odabrala decentan biserni set – naušnice na iglicu uparila je s klasičnom ogrlicom koja pada na ključne kosti, dok je desnu ruku krasila elegantna narukvica.

Vjenčanje Petra Sučića i Matee Rak pokazalo je da ljubav i sport mogu savršeno koegzistirati, a intimni ugođaj na jezeru Como dodatno je naglasio romantičnu priču mladog nogometaša i njegove supruge.

 

 

Petar Sučić Vjenčanje Nogometaš
Naš reprezentativac Petar Sučić oženio lijepu Mateu: Podijelili fotografije bajkovitog vjenčanja