Sestre Edita i Indi Aradinović više puta su rekle da nisu u dobrim odnosima, a Edita je to još jednom potvrdila kada je gostovala u jednoj emisiji. "Ja bi naviše na svijetu voljela da smo nas dvoje nerazdvojne i bliske, ali to nije moguće jer smo potpuno različite, imamo potpune suprotne poglede na svijet i to je tako, j*biga, ne može sve biti idealno". Šuškalo se kako nisu u dobrim odnosima od trenutka kada je Indi komentirala navode o trudnoći svoje sestre. Ona je tada tvrdila da bi Edita trebala potvrditi da je u drugom stanju, a Edita je na to odgovorila da se Indi poigrava s medijima.