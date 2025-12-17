Za njih ne vrijedi 'dok nas smrt ne rastavi': Ovo su najkraći brakovi poznatih Hrvata

Iako su pred oltarom obećavali vječnu ljubav, neki su se poznati parovi vrlo brzo razišli, ostavljajući iza sebe tek medijske naslove... U nastavku donosimo popis najkraćih brakova hrvatskih poznatih osoba – od onih koji su trajali tek nekoliko mjeseci, do onih koji nisu preživjeli ni prvu bračnu krizu

Frano Lasić

Glumac i glazbenik Frano Lasić (70), poznat po svom šarmu i burnom ljubavnom životu, neslužbeni je rekorder po duljini braka. Danas u sretnom braku s Beograđankom Milenom, Frano iza sebe ima tri braka - od kojih je jedan trajao samo 15-ak dana. Radi se o vjenčanju iz 1980-ih sa stanovitom Ljiljanom, o kojoj nikada nije javno progovorio. Taj brak se raspao toliko brzo da je većina javnosti tek kasnije doznala da se uopće dogodio.

Lasić rijetko govori o privatnom životu, a o Ljiljani nije nikada pričao. Misteriozna je ostala, baš kao i razlozi njihova brzog razlaza. Ipak, taj neslavni rekord još mu nitko nije oduzeo. Barem kada je riječ o hrvatskoj estradnoj sceni.

Foto: Grgo Jelavic/pixsell

Nina Morić

Nakon burnog razvoda od kontroverznog Fabrizija Corone, hrvatska manekenka Nina Morić (48) 2013. godine pokušala je pronaći sreću s milanskim poduzetnikom Massimilianom Dossijem. Međutim, njihov brak potrajao je jedva dva mjeseca. Razvod je objavila javno, putem društvenih mreža, uz emotivnu poruku:

“Doviđenja, moja ljubavi. Volim ga, moji osjećaji ostaju isti. Nije me dobro razumio.”

Njihova veza bila je, barem prema Nininim riječima, ispunjena osjećajima, no očito nije imala čvrste temelje.

Lana Pavić

Jednako kratak bio je brak poduzetnika Ivora Vucelića i njegove tadašnje supruge Lane Pavić (25), koja je u trenutku vjenčanja imala 25 godina. Iako su u početku djelovali zaljubljeno i stabilno, njihov brak raspao se već nakon dva mjeseca.

Lana je kasnije priznala kako je razvod imao ozbiljne posljedice po njezinu karijeru:

“U to vrijeme bila sam najzaposlenija hrvatska manekenka, radila na televiziji, bila Loto djevojka, a onda jedno jutro ostaneš bez svega'', rekla je svojedobno Lana za domaće medije.

Foto: Igor Soban/pixsell

