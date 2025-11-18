Ovo se stvarno ne viđa svaki dan: Oskarovka izazvala pravu buru zbog odjevne kombinacije

Glumica i dobitnica Oscara Michelle Yeoh (63) iznenadila je sve svojim pojavljivanjem. Na svjetskoj premijeri filma „Zlica: Zauvijek“ pojavila se u nesvakidašnjoj haljini, a fotografije s crvenog tepiha ubrzo su preplavile društvene mreže.

Foto: -/instar Images/profimedia

Na premijeri je zablistala u predimenzioniranoj, voluminoznoj žutoj haljini brenda Givenchy. Kreacija izrađena od slojeva laganog tila.

Foto: -/instar Images/profimedia

Cijelu kombinaciju je ukomponirala uz upečatljiv dijamantni set nakita – masivnu ogrlicu i narukvicu. Uz to se odlučila na kratku periku i minimalistički makeup.

Foto: Nancy Kaszerman/zuma Press/profimedia

Reakcije na društvenim mrežama nisu izostale, a mnogi su komentirali da haljina dodatno naglašava njezinu sve mršaviju figuru, dok su drugi raspravljali o samom stylingu: „Izgleda tako sitno u ovoj haljini“, „Ove perike i ovaj til hitno trebaju nestati“, „Cijelu turneju izgleda kao da glumi Arianu Grande za Noć vještica“, „Hoće li joj netko reći da je ovo trebala biti suknja?“, „Pogledaju li se oni uopće u ogledalo? Izgleda kao nedovršeni Pac-Man“, "Ovo mi je tako čudno, kao da nosi zavjesu, što je ovo?", pisali su korisnici X-a.

