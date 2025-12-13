Je li moguće? Ovo koliki bonus je Taylor Swift podijelila svojim zaposlenicima

Američka pop zvijezda Taylor Swift (36) nastavlja oduševljavati svoje obožavatelje, ali i cijeli svijet, ne samo glazbenim uspjesima, već i izdašnim gestama prema timu koji je radio na njezinoj povijesnoj turneji Eras Tour. Prema izvještajima stranih medija, pjevačica je svakom od svojih plesača navodno podijelila bonuse u iznosu od čak 500.000 dolara.

Ova informacija dolazi u trenutku kada je nova dokumentarna serija o Eras Touru, The End of an Era, izazvala brojne virtualne diskusije o moralnosti velikih bogatstava. Iako su neki komentirali visoke zarade u industriji zabave, obožavatelji Taylor Swift ističu da je ona "jedina etička bogatašica", zahvaljujući svojim velikodušnim gestama prema onima koji su radili na ostvarivanju njezinog uspjeha.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/alamy/profimedia

U najnovijoj epizodi dokumentarca, objavljenoj prošlog petka, Swift je iznenadila članove svog tima posebnim bonusima i rukom pisanim porukama. Iako točan iznos nije službeno potvrđen, reakcije članova tima jasno govore o njihovom iznenađenju i emocijama. U jednoj sceni, produkcijski asistent Max Holmes, vidno dirnut, kaže da će "pasti u nesvijest" nakon što je primio bonus, dok je jedan od plesača morao uzeti dah iz inhalatora prije nego što se pridružio grupnom zagrljaju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mediji su ranije izvještavali da je Swift ukupno podijelila 197 milijuna dolara u bonusima svim suradnicima na turneji, uključujući produkcijski tim, asistente, stolare, plesače, članove benda i vozače kamiona.

Eras Tour, koja je obuhvatila 149 koncerata u 53 grada diljem pet kontinenata, postigla je nevjerojatan financijski uspjeh. Prema podacima The New York Timesa, turneja je ostvarila zaradu veću od 2 milijarde dolara od prodaje ulaznica, a tu brojku je potvrdila i Swiftina produkcijska kompanija.

POGLEDAJTE VIDEO: Šprajc zamolio, umjetna inteligencija napravila: Vjenčanje Taylor i Travisa na hrvatski način!