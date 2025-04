Ovo je sin Alke Vuice: Dobila ga je iz veze s poznatim srpskim umjetnikom, isti je tata

Alka Vuica (63) nedavno je podijelila jedan obiteljski trenutak sa svojim pratiteljima, a povod je bio poseban – rođendan njezinog sina Ariana (36). Poznata kantautorica na društvenim je mrežama objavila video s nekoliko fotografija te emotivnom porukom čestitala sinu.

"Sretan ti rođendan, sine. Blagoslovljen ti život i ljubav i sve na ovom svijetu", napisala je Alka uz objavu, koja je odmah prikupila mnoštvo komentara. Među onima koji su se pridružili čestitkama bila je i Ella Dvornik.

Iako ovo nije prvi put da Alka pokazuje sina, rijetko se pojavljuju zajedno u javnosti. Arian je već izgradio ime u glazbenoj industriji kao uspješan producent, na što je njegova majka iznimno ponosna. S bivšim partnerom, umjetnikom Vukom Vidorom, Alka je dobila sina koji je studij produkcije završio u Londonu, a danas djeluje pod umjetničkim imenom Strapazoot.

Njegov studio smješten je u garaži obiteljske kuće, a upravo su ondje nastali brojni hitovi hrvatske trap scene. No, njegova karijera nadmašila je i granice Lijepe naše – s kolegom Filipom Gežnikom producirao je pjesmu "Blood On My Jeans" legendarnog Juice Wrlda, koja se mjesecima nalazila na vrhu Billboardove ljestvice.

Arian je radio i na albumima poznatih izvođača poput Kuku$a, Hiljsona Mandele, Yugosa, Shire Rodbine, High5, Swana, Goce R.I.P, Buntai, Sjene te mnogih drugih domaćih i stranih glazbenika. Njegovo ime sve češće odjekuje svjetskom glazbenom scenom, a Alka ne krije koliko je ponosna na njega.

