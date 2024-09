Bila sam na koncertu Baby Lasagne: 'Takvo nešto nikada nisam doživjela'

Unatoč kišnom danu, Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna (29), održao je svoj prvi od tri koncerta na zagrebačkoj Šalati. Iz prve ruke ću vam opisati iskustvo plesanja i pjevanja pod kišnim kabanicama.

Prije svega, ovako nešto nikada nisam doživjela. Cijeli dan sam provjeravala njegov Instagram, nadajući se da će koncert ipak biti otkazan zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. Kiša je padala neprestano, a moja volja da se pojavim na koncertu polako je jenjavala.

Prijateljica me uporno nagovarala porukama: „Ajde, nisi od šećera, idemo! Ništa nećeš osjetiti ispod kabanice.“ Nakon što mi je slala hrpu ohrabrujućih poruka, popustila sam i odlučila krenuti.

Pri ulazu na koncert, morali smo odložiti svoje kišobrane, a ako netko nije imao kabanicu, mogao ju je kupiti. To mi se sviđalo jer nije bilo udaranja kišobranima te smo mogli nesmetano uživati na koncertu.

Nestrpljivo iščekivali Baby Lasagnu

Kiša je neumorno lijevala, ali mi smo s nestrpljenjem čekale Baby Lasagnu. Ravno u 20:00, na pozornicu je izašao alternativni rock bend iz Pule "Freaktion", čija je glavna pjevačica Maja Šebelić. Iskreno, nikad prije nisam čula za taj bend, pa nisam prepoznala nijednu pjesmu.

No, jedno je bilo sigurno – Maja je imala nevjerojatnu energiju. Skakala je, plesala i pjevala na pozornici uz prave rokerske tonove.

Tijekom Majinog nastupa svi smo nestrpljivo čekali Baby Lasagnu, zbog kojeg smo i došli. Nakon nekoliko energičnih rock pjesama, uslijedile su nježnije note.

Na pozornicu je izašla glazbenica Teodora Pavlovska, poznatija kao Teya Dora, koja je na Eurosongu 2024. godine predstavljala Srbiju s pjesmom "Ramonda". Za svoj prvi nastup u Zagrebu odabrala je elegantnu crnu haljinu bez rukava, a mnogi u publici su se pitali: „Zar joj nije hladno?“

Zapjevala je svoj hit "Džanum", a nakon završetka pjesme iz publike se čulo: „Volim te!“. Teya se nasmijala i s osmijehom odgovorila: „I ja vas volim!“.

Zarazna energija

Kratka pauza prije dolaska Baby Lasagne na pozornicu činila se beskrajnom. Napokon, na pozornicu je došao skakućući, prepun energije, i odmah započeo s izvedbom nove, još neobjavljene pjesme.

Kao netko tko je čekao ovaj koncert još od svibnja, bila sam pomalo razočarana zbog lošeg vremena, no činilo se da je i Marko osjetio isto. Nakon prve pjesme, obratio se publici: „Hvala vam od srca što ste ovdje unatoč kiši. Respect! Stvarno mi se guzica stisnula od nervoze“, rekao je kroz smijeh.

Nakon toga, krenula je prava zabava. Markova zarazna energija digla je publiku na noge. Nitko nije mogao stajati mirno. Uz povike „Zagrebe, ajmo!“, „Gdje su ruke?“ i „Jeste živi?“, Baby Lasagna neprestano je poticao publiku na skakanje i ples. Njegov smisao za humor i duhovite opaske dodatno su nasmijavali i opuštali publiku.

Ples ispod kabanica

Poznajem gotovo sve njegove hitove, ali večeras su bile izvedene i pjesme koje ranije nisam čula. Na jednoj od tih pjesama, svi smo izvukli mobitele, upalili bljeskalice stvarajući poseban ugođaj.

Kada je zapjevao svoj najnoviji hit "Biggie Boom Boom", publika je potpuno poludjela. Tražio je od nas da skačemo i dižemo ruke u zrak, što smo svi s oduševljenjem i činili. Osim glazbe, bili smo oduševljeni i scenskim efektima i rasvjetom, a nismo ostali uskraćeni ni za vatrene efekte, što je postalo zaštitni znak njegovih nastupa.

Najveći trenutak večeri došao je kada smo svi s nestrpljenjem čekali hit "Rim Tim Tagi Dim", kojim je Marko predstavljao Hrvatsku na Eurosongu 2024. i osvojio drugo mjesto.

Za tu se priliku presvukao kostim s Eurosonga, što je izazvalo dodatno oduševljenje publike. Kada je pjesma započela, atmosfera je postala euforična. "Ajmo, kao prije, gdje su ručice", rekao je Marko prije izvođenja njegovog poznatog plesa. Na kraju izvedbe, konfeti su lepršali zrakom, a svi smo pokušavali uhvatiti barem jednu trakicu kao uspomenu na ovaj poseban trenutak.

Kraj koncerta ili ipak ne?

Iako je tom pjesmom planirao zaključiti koncert, publika nije bila spremna za kraj. Uz glasne povike „Hoćemo još!“, Marko je, nakon nekoliko minuta, ponovno izašao na pozornicu i izveo pjesmu "Don’t hate yourself, but don’t love yourself too much". Ovim dodatkom koncert je doista završio, a Marko se oprostio od nas riječima: „Laku noć, vidimo se sutra.“

Unatoč kiši i teškim uvjetima, ovaj koncert bio je poseban i nezaboravan. Kišne kabanice, ples na mokrom betonu i energija koja nije jenjavala cijele večeri – sve to stvorilo je nezaboravno iskustvo. Baby Lasagna je još jednom dokazao da je pravi showman, sposoban podignuti publiku i stvoriti atmosferu koja se pamti dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

