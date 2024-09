Baby Lasagna otkrio svoju 'mračnu stranu' i bi li podržao nekog predsjedničkog kandidata: 'Možda...'

U četvrtak je taj dan, prvi samostalni koncert Baby Lasagne u Zagrebu, znate onaj koji je prodan za samo četiri i pol minute.

Tri dana zaredom Baby Lasagna nastupa na zagrebačkoj Šalati i sva je tri koncerta rasprodao u rekordnom roku. Iza mladog Istrijana, miljenika publike, radno je ljeto: osim po Hrvatskoj, nastupao je u Srbiji, Sloveniji, Njemačkoj, Poljskoj, ali najviše je publike s njim uglas pjevalo u Varaždinu na Špancirfestu.

A kako će izgledati iduća tri dana u Zagrebu, u RTL Direktu je Mojmiri Pastorčić najavio sam Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna.

Dugo svi iščekuju ovaj koncert, i sad najgora moguća prognoza - tri dana kiša, oluja…

Kad sam čuo to došlo mi je da se pojedem. Ali par dana kasnije sam slušao na radiju kako poljoprivrednice suša ubije pa sam rekao 'hajde njima je to možda veselje, meni na štetu'. A što ćeš, ne možeš ništa.

Brine li te sada hoće li ljudi doći ili odustati. Vidjela sam već da si pozvao ljude da obuku kabanice, ponesu kišobrane?

Brine me svakako jer želim da svima bude super, a ne znam kako će ispasti. Ali mislim da to nije toliko strašno. Ako bude samo kiša, nismo od šećera. Kabanice su sad uznapredovale, dobre su tako da nema problema.

Spektakl na Šalati

Dakle sve ide normalno bez obzira na vrijeme. To ne utječe na opremu?

Nama je za opremu najproblematičniji vjetar onaj olujni koji bi mogao micati zvučnike, ekrane, pirotehniku, ali kiša nam nije problem.

Ova tri koncerta će biti nešto najveće što si do sad imao. Ili je u Varaždinu bilo više publike?

U Varaždinu je bio više jer je tamo bio festival. Priča se o 25.000 ljudi, ali ne znam službene brojke. Što se tiče samostalnog koncerta, ovo je definitivno najveći i mislim da će dugo biti najveći.

Kako će izgledati koncert, koliko traje. IMaš li dovoljno pjesama?

Svi me to pitaju. Vidio sam komentare - 'kakav će to biti koncert samo s jednom pjesmom'. Svirat ću je 14 puta (haha), ma ne. Evo u Poljskoj smo sad svirali sat i pet minuta, plus imamo predivnu publiku i goste poput Alena Vitasovića, Teya Dore i Antun Idem. Imamo EoT, Friction i BluVinil. Bit će spektakularno, uložili smo puno u pirotehniku, LED ekrane. Mislim da će ovaj koncert biti jedan od produkcijskih bogatijih.

Kakve su reakcije publike na nove pjesme, nedavno si izdao novu?

Za pjesmu Biggie Boom Boom svi govore trebao si ovu prije Eurosonga, još je bolja, jako su sretni s njom. Vidim da sve pjesme pjevaju na koncertima, publika surađuje i znaju ih od riječi do riječi. A meni je Biggie Boom Boom najdraža pjesma, svi skaču i divljaju.

Sad već imaš iskustva, bio si u Njemačkoj, Sloveniji, Poljskoj, po Jadranu. Ima li razlike u tome kakva je publika?

Varaždin je dosta bio divlji i lud, Karlovac isto, ali Poljska je bila posebna jer je bilo intimni i malo ljudi pa više odzvanja taj vrisak. Primijetio sam veliku razliku u godinama. Kad idemo van svirati obično su to ljudi od 18 do 35 godina i ima 70-85 posto žena. A u Hrvatskoj su uvijek prvi redovi rezervirani za naše mlađe, a od iza idu milenijalci i mi starci.

Imam osjećaj da te dosta djeca vole. Jesi li to očekivao i je li ti to neobično?

Ne uopće. Pjevaš o depresiji i anksioznosti i onda to djeca pjevaju. Pjevam kako kritiziram društvo individualizma taj cijeli hedonizam, pa djeca pjevaju te riječi i čudno mi je. Ne znam znaju li što to znači, ali možda je ta neka energija, goofiness, privlačan. Vidjet ćemo hoće li ostati ta djeca…

'Mračna strana' Baby Lasagne

Ili je to možda samo efekt Eurovizije pa misliš da će trajati neko vrijeme?

Nisam menadžer, nemam pojma. Ja samo pjevam i pišem pjesme. Hvala Bogu da samo ne pjevam.

Iza tebe je radno ljeto, stalno si po koncertima. Jesi li umoran, trebaš odmor?

Jesam, osjećam da sam lagano na rubu. Počinjem biti nervozniji, reagiram na neke stvari agresivnije nego inače.

Aha, nije perfektan Baby Lasagna, ima mane.

O, evo ga, u RTL-u.

Razotkrivanje, mračna strana Baby Lasagne…

Ne, nego znaš umoran si jednostavno i prije pošiziš, ali uskoro idem na odmor. Imam još do početka 10. mjeseca odraditi.

Lani u ovo doba još si bio Marko Purišić, živio si neki drugi život. Malo mi usporedi sebe lani u ovo doba i sad.

Iskreno sada je to totalno drugačije i intenzivno da se teško prisjećam što je bilo prije godinu dana. Sad kad sam bio u Poljskoj, šetao sam gradom i rekao sebi ajme mogu šetati gradom i razgledavati. Tu i tamo su me zaustavili, ali bio je čudan osjećaj samo sjediti u kafiću s prijateljima i biti samo Marko.

Nedostaje li ti to sad malo?

Ne bih rekao da mi nedostaje. Kad sam tada bio Marko, priželjkivao sam da budem ovo što jesam sada. Mislim da je to opet romantiziranje. Nisam umoran od toga specifično. Bio je lijepi trenutak kad sam hodao gradom i blejao okolo. There is no going back.

Publici si u Poljskoj ispričao da je uginuo mačak Stipe, koji je na majicama, legenda slikovnice. Žao mi je. Je li nova mačka sad u điru?

Uskoro će biti. Zove se Julijan i čekamo ju. Neće zauzeti Stipino mjesto.

Podržati kandidata kao Taylor Swift ili ne?

Neće biti slikovnica o Julijanu?

Ne. A možda hoće, ne možemo znati. Nisam znao ni prije godinu dana da će biti za Stipu. Ali uginuo je Stipe. Drago mi je koliki je ispraćaj za jednog mačka dobio.

Kad smo već na teškoj temi smrti, bilo je dosta reakcija kad si objavio "RIP Baby Lasagna". U novom spotu je tvoj pogreb, u lijesu si. Zašto je tako?

Elizabeta i ja smo opet autori tog spota i htjeli smo se igrati s nekim životnim događajima poput vjenčanja i sprovoda. Odlučili smo se za pogreb jer pjevam o tjeskobi, a ona te nekad zna 'pokopati'. Ali na kraju spota se pokazuje izlaz van i kako razbijam lijes. Dobio sam backlash kad sam najavio fotku najave. Ljudi su to percipirali da sam umro ili da mi je netko umro. Kritizirali su, ali eto. Baby Lasagna nije savršen.

Jesi sad već postao razmažena rock and roll zvijezda, uništavaš li hotelske sobe?

Kako završi koncert, ekipa ode na bazen ili popije pivo. Ja 10 od 10 puta odem spavati. Ako vidim da je koncert u jedan ujutro, padne mi mrak na oči. Moram ići spavati ful rano, oko deset.

Taylor Swift koja je mega popularna u SAD-u, podržala je Kamalu Harris na predsjedničkim izborima. Bi li ti napravio nešto tako? I nama se bliže predsjednički izbori u prosincu.

Danas sam saznao tko je Kamala Harris. Ne znam, ne bih podržao nikoga specifično jer se ne osjećam previše povezano ni s jednom političkom opcijom, a iskreno nisam ni kvalificiran da pričam o tome. Možda ona je, ja nisam.

Ali efekt će biti ogroman, u tome je stvar.

Da, to što je ona objavila na Instagramu, to će imati utjecaj… Ima 300 milijuna followera, na vrhuncu je karijere. Imat će utjecaja na glasanje.

Glasaš li ti na izborima?

Da. Možda bih mogao pozvati ljude da izlaze na izbore.