Amerikanac u Hrvatskoj o Trumpovim ludostima: 'Trebali bi uhapsiti Kamalu jer ga je ubila ..'

Tko bi rekao da će na možda najvažnijoj predsjedničkoj debati u modernoj povijesti najpamtljivija izjava biti, ne o ljudima, biračima, nego o psima.

"Jedu pse. Ljudi koji su došli, jedu mačke. Jedu. Jedu kućne ljubimce ljudi koji tamo žive. I to je ono što se događa u našoj zemlji", izjavio je za govornicom usred svoje sedme predsjedničke debate Donald Trump, bivši predsjednik SAD-a.

Ova nebulozna tvrdnja o imigrantima u Ohiju postala je viralni hit čim je izgovorena, a došla je netom nakon što je bivšeg predsjednika iz takta izbacio, kako ga je protukandidatkinja najavila, neobičan prijedlog. "Pozvat ću vas da prisustvujete jednom od skupova Donalda Trumpa. Vidjet ćete tijekom njegovih skupova da govori o izmišljenim likovima poput Hannibala Lectera, govorit će o vjetrenjačama koje uzrokuju rak. A također ćete primijetiti da ljudi rano počnu odlaziti s njegovih skupova, zbog umora i dosade", rekla je demokratska kandidatkinja za predsjednicu SAD-a Kamala Harris, kojoj je sinoćnja bila prva predsjednička debata.

Vječno opsjednut veličinom svoje publike, Donald Trump tu je izgubio kompas. "Ljudi ne napuštaju moje skupove. Imamo najveće skupove, najnevjerojatnije skupove u povijesti politike", odmah je uzvratio, iako je pitanje bilo o imigrantima.

A baš na sinoćnjoj debati kandidati su se prvi put uživo susreli. "Kamala Harris, hajdemo imati dobru debatu", rekla je kandidatkinja demokrata, dok je Trump odgovorio "drago mi je da vas vidim, zabavite se". S Joeom Bidenom nije se pozdravio, ovdje je samim prihvaćanjem ispružene ruke pao u defenzivu.

'Kamala je 'ubila' Trumpa uživo na televiziji'

"Donald Trump zapravo nema plan za vas, jer je više zainteresiran za to da obrani sebe, nego da se brine za vas", ustvrdila je Kamala, Donald joj odvratio da "sada prelazi na moju filozofiju, zapravo htio sam joj poslati MAGA šešir".

Naslovi medija govore o glatkoj pobjedi Harris, a slično je i mišljenje stručnjaka. "Mislim da bi trebali uhapsiti Kamalu Harris, jer je upravo ubila Donalda Trumpa uživo na televiziji. Bio je ovo potpuni obrat od debate s Bidenom", kaže za Direkt Cody McClain Brown s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Recimo, tema pobačaja. "Vlada i Donald Trump svakako ne bi trebali govoriti ženi što da radi sa svojim tijelom", rekla je Harris, a Trump uzvratio da su "oni za pobačaj u devetom mjesecu. Čak imaju i to da, kada se dijete rodi, tada mogu odlučiti što s njim". Laži su ispravljali čak i voditelji. "Ne postoji država u ovoj zemlji u kojoj je legalno ubijati djecu kada se rode", kazala je voditeljica debate Linsey Davis.

U moru pretjeranih izjava, Trump je rekao da bi on završio rat u Ukrajini u 24 sata, ali dvaput nije odgovorio na izravno pitanje želi li pobjedu Ukrajine. "Vjerujete li da je u interesu SAD-a da Ukrajina dobije ovaj rat? Da ili ne", pitao je voditelj David Muir, a Trump odgovorio "mislim da je u najboljem interesu SAD-a da završi taj rat i da to riješe".

Kamala je uzvratila - Putin bi ga pojeo za ručak. "Da je Donald Trump predsjednik, Putin bi upravo sada sjedio u Kijevu", rekla je Kamala. Trump je spomenuo i saveznika. Jednog. "Viktor Orban, jedan od najcjenjenijih ljudi. Zovu ga snažnim čovjekom. On je, on je čvrsta osoba. Rekao je da je najcjenjenija osoba koje se najviše boje Donald Trump", hvalio se bivši predsjednik. "Svjetski čelnici smiju se Donaldu Trumpu. Razgovarala sam s vojnim čelnicima, od kojih su neki radili s vama i kažu da ste sramota", uzvratila je pak Kamala.

'Trump nema politike'

I sinoć je ponovio da je zapravo on pobijedio na prošlim izborima, a o konkretnim politikama, recimo njegove zdravstvene reforme. "Dakle, samo da ili ne, još uvijek nemate plan?", pitala je voditeljica. "Imam koncepte plana", odgovorio je Trump.

"Kad god vidite tvrdnje 'Donald Trump bi se trebao fokusirati na politike', koje politike? On nema politika. Sve što ima je on sam, pritužbe i strah", ističe Cody McClain Brown.

I komičari su sinoć imali materijala. "Koncept plana? Zvuči kao svaki otac kad ima djecu za vikend. 'Što imamo za večeru? Imam koncepte plana. Pivo ima pšenicu, a ketchup je povrće'", šalio se Stephen Colbert, voditelj emisije "Late Show with Stephen Colbert". Ili, kad ni sinoć nije prihvatio ni trunku odgovornosti za državni udar u izvedbi njegovih pristaša 6. siječnja. "Kad god je stisnut u kut i prisiljen da se suoči i s najmanjim posljedicama vlastitog laganja i spletkarenja, on se vraća u najveće utočište hulja, kako bi Shaggy rekao, nisam ja kriv!", ozbiljniji je bio Jon Stewart, voditelj legendarnog "The Daily Showa".

Ipak, ni Kamala Harris nije bila bezgrešna, a javnost je doznala i neke nove momente. "Tim Walz i ja smo oboje vlasnici oružja. Nikome nećemo oduzimati oružje. Zato prestanite s neprekidnim laganjem o ovim stvarima", otkrila je Harris. Nakon sinoćnjih 105 minuta, svakome je jasno koliko je Amerika polarizirana, ali nije jasno što još treba neodlučnim biračima.

Prosječni Amerikanac definitivno ima nešto više informacija o tome za koga glasati. Nadamo se samo da do izbora niti jedan pas neće biti pojeden.