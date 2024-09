Republikanci su sigurni kao HDZ u Hrvatskoj? Macan: 'Naročito Trump kao takav'

Kamala Harris pokazala je u dugo iščekivanoj debati s bivšim predsjednikom da se itekako može nositi s Donaldom Trupom. Iako je Trump proglasio pobjedu sat vremena nakon debate, i nazvao je "najboljom koju je imao", s tim se baš ne slažu svjetski politički analitičari, a ni naš stručnjak Krešimir Macan.

"Kamala Harris ispunila je prvi. Sinoćnjim nastupom pokazala je inicijativu. Trump se našao pod vatrom", rekao je Macan. Kamala Harris dobro se pripremila. Opravdala je svoj ulazak u kampanju i povlačenje Bidena se pokazalo pametnim potezom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pokazalo se da se Trumpa, i zbog stava i godina te kao poznatog ženomrsca, može natjerati da pokaže svoj pravi temperament iako je bio svjestan da mora biti dosta suzdržan. Ali, zbog njezinih sustavnih napada, reagirao je nervoznije i lagao je. Više puta ga je natjerala u neku veću defenzivu nego što je htio i planirao", rekao je.

"Harris je odradila dobar posao za demokrate. Trump nije nužno previše proklizao jer njegovim pristašama nije previše bitno što on govori. On govori stvari koje zna ili misli da zna da prolaze kod republikanaca. Nije nužno da je ova debata promijenila nešto, ali je pokazala Kamalu u boljem svijetlu nego što je bila dosad. Pokazala se vjerodostojna", smatra Macan. Dodao je da njezin mandat kao potpredsjednice nije bio obilježen "biserima".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čim je Trump proglasio pobjedu nakon debate, znači da je pod pritiskom. Čim on ima potrebu dramatizirati poslije debate, znači da je bilo dobro za nju. Svjestan je da će mediji reći da je bilo dobro za nju. Možda je bila i bolja nego što su očekivali, a on lošiji nego što se očekivalo", objasnio je. Među njima se pokazala velika razlika u godinama i vizualno, ali najviše od svega energetski.

"Kamala ima nevjerojatnu energiju", dodao je. Bilo je vidljivo da je Trumpu bilo teško "staviti se u isti koš s jednom ženom".

"Očito ga je uspjela dosta iznervirati s dobrom pripremom. Uspjela je držati taj presing prema njemu. Njega je iznerviralo što mu je netko pokazao da mu može parirati. On voli dominirati i to mu je bilo lako s Bidenom, ali s njom tako stvari ne funkcioniraju tako jednostavno", rekao je.

Tijekom debate moglo se primijetiti da je Kamala Harris samozadovoljno gledala u Trumpa dok je on većinu vremena gledao ispred sebe. Pokazala je samopouzdanje. Neverbalna komunikacija pokazuje da su mu vjerojatno rekli da gleda u moderatore koji bi trebali biti neutralni da bi izbjegao direktni sukob.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jer ako budeš gledao u nju, vjerojatno ćeš se posvađati", vjeruje Macan i dodaje da je ona vjerojatno i išla na to da ga isprovocira. Što se tiče pobjednika debate, Macan smatra da tu nema jasnog pobjednika.

"Ona je bila na visini zadatka. Trump se snalazi u tim debatama, a ona i njezina kampanja će sada dobiti vjetar u leđa", kaže. Na pitanje imaju li debate nekog većeg utjecaja jer na američkoj političkoj sceni dominiraju republikanci i demokrati, Macan kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Uvijek je operacija izvući neke nove birače. Kad je Hilary izgubila, dio birača nije izašao jer je bila ta negativna kampanja protiv nje kao bjelkinje, a sada birači drugih rasa imaju motivaciju da podrže Kamalu kao prvu crnu predsjednicu, prvu ženu predsjednicu", rekao je i objasnio da su kod Kamale neke dodatni razlozi jer je Hilary više imala osobnu ambiciju - "Želim biti prva žena predsjednica".

Bitno je naglasiti da je u SAD-u sedam država neodlučno (Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Sjeverna Karolina, Pennsylvania i Wisconsin), a ostale su fiksne. One su ili crvene ili plave i ne mijenjaju politička opredjeljenja. Na kraju ispadne da nekoliko tisuća birača može odlučiti o izborima. Cijela ova borba se svela na tih par država i nitko trenutačno ne zna kako su oni reagirali na ovu debatu. Ti podaci neće biti javni.

"Da je cijela Amerika bila zadovoljna, opet bi se trebalo gledati samo tih sedam država. Poanta je izvući one birače koji do sada nisu glasali", rekao je.

Trump je na prošlim izborima izgubio zbog korone jer su omogućili glasanje poštom. Glasalo se i mjesec dana prije. On je dobio izravne glasove, ali je izgubio kad su se zbrojili glasovi poštom. Sada će se vidjeti koliko su se promijenile navike ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hoće li oni koji su glasali poštom, glasati tako i ovaj put", pita se Macan.

Republikanci sigurni kao HDZ u Hrvatskoj?

S obzirom na to da se pokazalo da demokrati svoje glasove moraju zaslužiti, možemo li onda reći da su republikanci sigurni nešto kao HDZ u Hrvatskoj. Što god napravili, kakve god se afere vežu na njih, oni imaju svoje glasače, Macan kaže:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naročito Trump kao takav. On je 'real life fictional character'. Postao je više od samog sebe. On postoji, ali on nije samo osoba. On je cijeli 'lik'. Stvaran je, ali je lik. Republikanci zbog njega imaju medijsku ličnost. Uvijek su demokrati imali jaku ličnost, kao što je bio Obama. Republikanski predsjednici su bili tvrdi, poput oba Busha, a sada su dobili medijsku osobu. Ako ga i netko ne voli, on radi idealan posao za stranku. Na pitanje s kim bi mogao usporediti Trumpa, Macan kaže:

"Kerum i Berlusconi - oni su bili Trump prije Trumpa", rekao je i dodao da je on bio veći "celebrity" kad je krenuo u politiku, a oni su postali veći s politikom - kapitalizirali su to.

"Trump živi od toga da je zvijezda, da je u fokusu, u show programu", zaključio je Macan.

POGLEDAJTE VIDEO: Kamala Harris protiv Trumpa! Stručnjakinja za vanjsku politiku: 'On jako žali za Bidenom':