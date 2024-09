Kovač objasnio je li za Hrvatsku bolja pobjeda Trumpa ili Harris: 'Bolje dobiti nogu u rit...'

U prvoj i žestokoj predsjedničkoj debati između demokratske kandidatkinje Kamale Harris i republikanca Donalda Trumpa prevagu je, prema anketama, odnijela trenutačna potpredsjednica SAD-a. O američkim izborima i utjecaju SAD-a na Europu, govorio je bivši ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač (HDZ) u RTL-u Danas.

Debata se obično gleda kao prava utakmica, pa tko je onda dobio više golova, tko je pobjednik?

"U smislu dojma je gospođa Harris poentirala, a kad je riječ o strateškom dometu - neriješeno jer neće ova debata biti odlučujuća u kampanji."

A je li tko od ovih kandidata uspio iznenaditi protukandidata ili javnost nečim ili je bilo sve predvidivo?

"Iznenadila je gospođa Harris. Ipak je pokazala inicijativu i pokazala je da je hrabra. Bila je malo nervozna u početku, nakon toga je bila suverena i njen je tim napravio dobru stvar - pogodila je njegov ego. A Trump je čovjek poznat po jakom egu. Ona mu je pogodila ego kada je rekla da ljudi odlaze sa skupa jer je dosadan s nekakvim pričama o teorijama zavjere i to ga je pogodilo. On je replicirao i tu pokazao slabost."

Što mislite, je li Trump očekivao ovakvu Harris ili nije očekivao?

"Nije očekivao. On se dobro pripremio, ona je bila bolje pripremljena za tu ulogu."

Kako se dobro pripremio kad je rekao da imigranti jedu kućne ljubimce?

"To je napravio namjerno zato što u njegovom taboru postoje ljudi koji su pobornici teorija zavjere, oni vjeruju u to. To su ljudi koji govore o gušterima u kanalizaciji - tako to nije bez veze. Oni vjeruju u to i on je tako potvrdio da je on njihov kandidat. Znači, on ovim nastupom ništa nije izgubio. Njegovi birači su i dalje na njegovoj strani. Ona ništa nije izgubila, a ovi četiri posto koji nisu bili odlučili za koga će biti, oni će se odlučiti za njega ili za nju."

A što kažete o temama na kojima su inzistirali od migranata nadalje?

"Abortus, demokracija - tu je bila jača. Što se tiče migracija, ekonomskih pitanja, vanjske politike - tu je bio bolji. To pokazuju ankete."

Američki izbori su potpuno drugačiji od hrvatskih, u smislu potpore koju daju javne osobe. Nekoliko trenutaka nakon debate javila se Taylor Swift, stala na stranu Kamale Harris. Koliko to može biti presudno?

"To neće biti ključno, ali će pomoći, neće odmoći. Sve u svemu, američki sustav je takav da se biraju elektori po državama. Ako naprave izračun kako sad stvari stoje, prema posljednjim anketama, gospodin Trump pobjeđuje u ovom trenutku on ima više tih izbornika nego gospođa Harris."

A što će biti presudno kandidatima za pobjedu? Imaju li ove debate ikakvu korist?

"Da, imaju korist ako 26 posto ljudi, navodno prema tim anketama, se neće odlučiti za nekog drugog kandidata, ali četiri posto ljudi smatra da se nakon te debate mogu za neku drugog odlučiti. Postoji taj jedan manevarski prostor i važno je pridobiti još nekog tko se nije odlučio do sada."

Što je bolje Trump ili Harris za Hrvatsku?

"Za Hrvatsku je totalno svejedno u strateškom smislu jer mi s Amerikancima dobro surađujemo. A što se tiče Europe, mnogi bi na prvu rekli da je bolja Harris. Ja osobno - čovjek sam Hrvat, Europljanin. Želim jaču Europu koja je partner SAD-u, koja je nije štićenik, nego partner. Bolje dobiti nogu u rit od Trumpa i ona se organizira. To je kao da imate dijete doma koje ima 32 godine, koje radi i ima obitelj, živi s vama u stanu, a vi niste bolesni. Znači, nije potrebno njegova pomoć. Bolje to dijete "potjerati" da ide u svoj dom i da se susrećete kad su neke proslave obiteljske ili ne daj, Bože, ako je netko bolestan. Znači Europa treba rit nogu u rit da se malo probudimo."

Cijeli razgovor pogledajte u nastavku...