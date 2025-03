UŽIVANCIJA U OPATIJI / Preplanuli Mauro kupa se u moru cijele godine: 'Imunitet puca na sve strane'

21 stupanj, a zima! To je bila temperatura danas u Zagrebu, a ostatak zemlje grijalo je tek koji stupanj manje. Za najhrabrije bila je to prilika i za skok u more, a zašto vrijeme treba iskoristiti i sutra, pogledajte u prilogu