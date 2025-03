Spašavao je živote, a sad mu Hrvatska spašava sina Roberta: 'Spreman sam za put u Tursku'

Kako izgleda solidarnost na djelu, pokazali su Vodičani i svi koji su sudjelovali u akciji pomoći za Roberta Zankija iz Vodica, koji će za 10-ak dana napuniti 24 godine, a treba novac za liječenje u Turskoj jer je obolio od rijetkog, ali agresivnog sarkoma Ewing od kojeg boluje još svega 10-ak ljudi na svijetu.

Pomoć za sina, koji i sam ima kćer od godinu dana, zatražio je Robertov otac Toni, inače vatrogasac, koji je godinama spašavao tuđe živote, pa je prije šest godina dobio i nagradu Ponos Hrvatske. Čak 200 tisuća eura prikupljeno je u rekordnom roku - u samo nekoliko dana.

'Spreman sam za put'

Kako su podijelili s nama, na računu je sada čak 209 tisuća eura. To znači da se vrlo skoro mogu uputiti na put. Već su kupili avionske karte.

Robert je rekao da je spreman na put, a otac Toni da nisu očekivali da će tako brzo skupiti novac. "Naša očekivanja su bila da će se možda skupiti u roku od deset do petnaest dana, ali ljudi su se udružili ovom brzinom, to je stvarno nešto nevjerojatno. Tu su bile emocije velike. Svim ljudima zahvaljujem od srca na ovako kratkom vremenu da smo to uspjeli riješiti, da ga odvedemo u Tursku", rekao je Toni.

Sarkom koji u Hrvatskoj ne mogu izliječiti

Na put kreću već u ponedjeljak, a u Turskoj ih čekaju dogovoreni pregledi. Toni je otkrio da je cijela akcija prikupljanja novaca trajala 48 sati. "Svi su nam stvarno pomogli. Ne mogu reći i vatrogasci i udruge i motoristi i sportaši, prijatelji, rodbina. Svima zahvaljujem od srca. Također i doktoru Prgometu, što nam je stvarno pomogao", rekao je Toni.

Toni je i pojasnio kako je u slučaju Robertove bolesti brzina i reakcija jako važna. "To je indigo sarkom kojega svega deset ljudi na cijelome svijetu ima, on je jedanaesti. Prebrz je. Jako je smrtonosan. Međutim, naša ustanova nema tu tehnologiju za liječenje takvog raka. To smo pronašli u Istanbulu i zato smo se odlučili hitno krenuti jer imamo još šest dana od njegove zadnje terapije kemoterapije", pojasnio je Toni.

