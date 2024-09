Baby Lasagna u suzama zbog mačka Stipe: Bio je više od ljubimca, svi su ga obožavali

Baby Lasagna tuguje, a obožavatelji ga tješe. Ostao je bez svog kućnog ljubimca, mačka Stipe, koji je postao popularan gotovo kao i vlasnik

"Stipe, naš voljeni mačak je uginuo nedavno. Kada sam vidio ovog plišanca, to me jednostavno rasplakalo. Oprostite", poručio je Baby Lasagna na koncertu. Svima nam je poznat, a za Marka je bio više od ljubimca. U eurovizijskoj maniji stekao je status prave zvijezde, a njegova jednooka njuška postala zaštitno lice Hrvatske.

Naravno, važne su Gertruda i Branko, ali Stipe je pravi hit. Majice mačka koji nam namiguje odmah se rasprodaju, a on je i glavni junak slikovnice Baby Lasagna i mačak Stipe: Veliko prijateljstvo. "Volim mačke pa je meni 'full' važno da one budu onakve kakve jesu. Tako da tko god bude čitao tu slikovnicu, kad vidi karakter mačaka – one su točno takve", u travnju je govorio Baby Lasagna.

U slikovnici doživljavamo svijet Baby Lasagne kroz jedno veselo i zaigrano oko. Saznajemo sve o pjesmi Rim Tim Tagi Dim od nastanka pa do Eurosonga. A Stipe je dobro znao kako je sve teklo jer je i sam bio u spotu. Marku je bio nadahnuće, a voljeli su ga i fanovi. Riđavi mačak sve nas je uvjerio u pobjedu. "Taj Stipe mi je poseban jer je od početka drugačiji kao što je i Baby Lasagna pa baš iskreno vjerujem da je to to i da ćemo dovest Eurosong u Zagreb", uočio Eurosonga je rekla Zagrepčanka Ivana.

Pa makar tako nije bilo, ponos i ljubav prema Marku i njegovim mačkama i dalje je tu. Rasprodao je koncerte diljem Europe, a već idućeg tjedna održat će ih tri na zagrebačkoj Šalati. Fanovi Marku šalju podršku zbog gubitka ljubimca kojeg su svi zavoljeli.

