Neki od poznatih lica, kako domaćih tako i stranih, neće rado pamtiti 2023. godinu. Suočili su se s raznolikim optužbama koje su duboko zahvatile njihove profesionalne i privatne živote. Neki od njih već su prošli kroz suđenja, dok drugi i dalje čekaju. Porezni dugovi, optužbe za seksualno zlostavljanje, plagijat, sudski sporovi oko vlasničkih udjela u nekretninama – zasjenili su sjaj njihove slavne karijere.

Ella Dvornik

Influencericu Ellu Dvornik (33), uskoro bivši suprug, britanski poduzetnik Charles Pearce (45) tužio je zbog udjela kuće u Balama.

Ella Dvornik, Charles Pearce

"Zabilježuje se spor radi utvrđenja i podjele bračne stečevine", glasi zabilježba iz srpnja ove godine, kako donosi 24sata, a u njoj su navedene adresa i gabariti zemljišta.

Osim podjele imovine, Ella se suočila s još jednom optužbom. Nedavno je izgubila spor na zagrebačkom Općinskom sudu u kojem ju je Mihael Penić tužio, tražeći 3318 eura sa zateznim kamatama, piše Jutarnji list.



Mihael Penić je, prije poznat kao Mijo Penić, bivši kuhar Caritasova doma u Brezovici, pokrenuo tužbu nakon što je influencerica na svom Facebook profilu podijelila članak s portala www.index.hr iz listopada 2008. godine, naslova 'Caritasov dom u Brezovici izazvao je mučninu u hrvatskoj javnosti kada se otkrilo da su kuhar Mijo Penić i domar Mario Barlović silovali, ali i na druge načine zlostavljali nekoliko štićenika'.



Članak je izvještavao o navodnim zlostavljanjima štićenika u Caritasovom domu, pri čemu je spomenut i Mijo Penić kao jedan od navodnih zlostavljača. Penić je tvrdio da su te optužbe lažne i da je zbog Elline objave pretrpio ozbiljnu štetu po pitanju časti, ugleda i dostojanstva. U svojoj tužbi, zatražio je od Elle 50.000 kuna odštete.

Tatjana Dragović

Bivšoj manekenki Tatjani Dragović (45), bivši suprug, umirovljeni tenisač Goran Ivanišević (52) u listopadu je zatražio novac koji je zaradio prije i tijekom braka, a koji je, prema njegovim tvrdnjama, Tatjana prisvojila na nezakonit način, prekršivši zakone i ugovore.



Goran je podnio tužbu jer zahtijeva polovicu stana koji je Tatjana darovala kćeri. Pokrenuo je više sudskih postupaka kako bi oduzeo Tatjani dio imovine koji joj je pripao temeljem ranijih sporazuma i po svemu sudeći, traži povrat izmišljene pozajmice od 2,5 milijuna eura.



Unatoč tome što navodno nije pružio sudu nikakav dokument koji potvrđuje tu pozajmicu, sud je blokirao Tatjanine račune i zabranio joj raspolaganje imovinom. Osim toga, traži da više ne plaća alimentaciju svojoj kćeri, navodi Nacional.

Drago Celizić

Jedno od najpoznatijih lica s Prisavlja, dugogodišnji voditelj Drago Celizić u ožujku je izgubio spor na osnovu ugovora o doživotnom uzdržavanju koji je 2007. potpisao s pokojnom Puljankom Milkom Vukelić.

Drago Celizic

Tužbu je protiv voditelja pokrenula nećakinja pokojne starice Marija Askar koja živi u Egiptu. Ona tvrdi da u trenutku potpisivanja ugovora starica “nije bila prisebna i sposobna za rasuđivanje zbog izrazito lošeg zdravstvenog stanja”. Stoga, navodi u tužbi, nije mogla razumjeti značaj i pravne posljedice potpisanog ugovora.

Portal Istra 24 je objavio kako je nepuna tri mjeseca nakon potpisivanja ugovora, starica preminula te se Celizić potom upisao kao vlasnik vrijedne nekretnine u Puli koju je naslijedio na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju. Radi se o nekretnini od 178 kvadrata te dvorištu od 453 kvadrata u naselju Dolinka. Osim nekretnine, Milki Vukelić na računima je nakon smrti ostalo 500 tisuća eura.

Sud je u konačnici prihvatio i mišljenje vještaka vezano uz potpis na ugovoru - utvrđeno je da se radi o “vođenoj ruci”, što predstavlja najmanju vjerojatnost da se radi o Milkinu potpisu. HRT-ov voditelj bio je dužan u roku od 15 dana nećakinji preminule starice predati nekretninu i uplatiti sredstva za postupak u iznosu od 279.790 eura, što iznosi 2,1 milijun kuna.

“Jako sam razočaran ovom presudom, to je takva nepravda! Ali to vam je naša država! Ne želim, naravno kriviti sud, no kao i svi imam svoje mišljenje. Vidimo propuste prilikom donošenja presude, i naravno, žalit ćemo se”, zaključio je voditelj.

Shakira

Kolumbijska pop zvijezda Shakira (46) nagodila se krajem studenog s tužiteljima, čime je izbjegla suđenje u Barceloni pod optužbom da nije platila 14,5 milijuna eura poreza na dohodak u Španjolskoj između 2012. i 2014. godine.



Kao dio dogovora prihvatila je optužbu i pristala platiti 50 posto iznosa navodnog dugovanja, što je oko 7,3 milijuna eura. Također je prihvatila platiti novčanu kaznu od 438.000 eura kako bi izbjegla trogodišnju zatvorsku kaznu, rekao je sudac tijekom ročišta.

Prethodno je pjevačica, poznata po pjesmi ''Hips Don't Lie'' (Kukovi ne lažu), najavila borbu protiv, kako je rekla, lažnih optužbi. Tužiteljstvo je tražilo zatvorsku kaznu u trajanju do osam godina i povrat poreza koje, kako navodi, duguje.

U izjavi o optužbama, tužitelji Barcelone su naveli da je pjevačica optužena za korištenje offshore tvrtke sa sjedištem u poreznoj oazi kako bi izbjegla plaćanje poreza. Shakira, koja trenutno živi u Miamiju na Floridi, obaviještena je o optužbama, dodaje se u priopćenju.

Po navodima tužiteljstva, Shakira provodi više od polovice godine u Španjolskoj pa da je ondje trebala platiti porez. Također se navodi da je nekretnina u Barceloni, koju je kupila u svibnju 2012., služila kao obiteljska kuća.

Robert De Niro

Slavnog glumca Roberta De Nira (80), bivša osobna asistentica Graham Chase Robinson (41) tužila je za rodnu diskriminaciju te traži odštetu od 12 milijuna dolara.

Robert De Niro napušta Savezni sud na Manhattanu u New Yorku

De Niro je tijekom suđenja, koje je započelo još prije četiri godine, izgubio živce te na sudu na Manhattanu u jednom trenutku priznao kako je svojoj bivšoj asistentici naredio da ga počeše po leđima te ljutito izjavio: 'Imate me!', piše People.

Robinson je rekla kako je De Niro tražio od nje da mu pere posteljinu, kupuje autobusne karte za njegova sina te tvrdi da je bila manje plaćena od muških zaposlenika koji su obavljali sličan posao kao i ona. Stoga ona traži 12 milijuna dolara odštete za tešku emocionalnu patnju i povredu ugleda.

Robert De Niro

S druge strane, De Niro je optužio Robinson da je iz njegove tvrtke uzela dio novca i stavila na svoj osobni račun, a desetke tisuća dolara trošila je na osobne stvari, hranu i putovanje te da je veliki dio svog radnog vremena provodila gledajući Netflix.

Gwyneth Paltrow

Američka glumica i dobitnica Oscara, Gwyneth Paltrow (51) u ožujku je na sudu svjedočila da nije kriva za sudar na skijaškoj stazi u američkoj saveznoj državi Utah 2016., u kojem su muškarcu slomljena rebra i dobio je potres mozga, što proturječi svjedočanstvu jedinog očevica.



Paltrow je tijekom ispitivanja rekla da je skijala sa svoje dvoje djece i da je zapravo nju udario Terry Sanderson, 76-godišnji oftalmolog u mirovini koji je podigao tužbu kojom traži više od 300.000 dolara odštete zbog incidenta u Deer Valley Resortu u Utahu.

Sanderson je rekao da je zbog sudara pretrpio "trajnu traumatsku ozljedu mozga", a prvotno je tražio 3,1 milijuna dolara.

Paltrow je također podigla tužbu kojom traži simboličan jedan dolar odštete i da druga strana plati pravne troškove.

Jamie Foxx

Glumac Jamie Foxx (56) u studenom se suočio s s pravnom borbom nakon što je podignuta tužba za navodni seksualni napad. Žrtva tvrdi da se incident dogodio 2015. godine u poznatom restoranu u New Yorku, a prijedlog za pokretanje sudskog postupka predala je Vrhovnom sudu u istom gradu.

Priopćenje je objavljeno na Instagramu u ime obitelji Foxx.

Prema navedenim tvrdnjama u tužbi, djevojka je u restoranu primijetila glumca te mu pristupila s namjerom da se fotografiraju zajedno. Izjavila je da je Foxx bio pijan i da ju je grubo povukao za ruku, vodeći je prema stražnjem dijelu restorana. Tijekom tog incidenta, navodno joj je upućivao komentare o njezinom tijelu, ističući da izgleda kao supermodel.

Foxx je navodno stavio ruke oko njezinog struka i dodirivao njene grudi. Žena tvrdi da se nastojala udaljiti od njega te je primijetila kako su zaštitar i ostali gosti u restoranu svjedočili tom neugodnom događaju, no nitko nije reagirao.

Jamie Foxx

Prema priči žrtve, Foxx joj je gurnuo ruku u hlače i počeo je dodirivati sve dok joj nije prišla prijateljica, nakon čega se glumac pomaknuo. Žrtva tvrdi da je prošla kroz bol, patnju i emocionalni stres kao posljedicu navodnog "seksualnog napada i zlostavljanja". U tužbi traži financijsku odštetu, dok se glumac Jamie Foxx još uvijek nije izjasnio o ovom slučaju.

