U New Yorku u tijeku je sudski proces u kojem bivša osobna asistentica slavnog Roberta De Nira (80), Graham Chase Robinson (41) tuži za rodnu diskriminaciju te traži odštetu od 12 milijuna dolara.

Naredio asistentici da ga počeše po leđima

Kako kaže People, De Niro je tijekom suđenja, koje je započelo još prije četiri godine, izgubio živce te na sudu na Manhattanu u jednom trenutku priznao kako je svojoj bivšoj asistentici naredio da ga počeše po leđima, ljutito je izjavio: 'Imate me!', a sada je ta priča dobila nastavak.

Naime, Robinson je optužila glumca za rodnu diskriminaciju dok je radila za njegovu tvrtku Canal Productions. De Niro je zatim optužio Robinson da je nepropisno trošila novac s računa tvrtke. Na drugom danu suđenja, De Niro je postao zbunjen i bijesan dok je svjedočio kako bi se suprotstavio optužbama da je Robinson godinama izlagao uvredama, neželjenim fizičkim kontaktima i mizoginiji. Na pitanje je li istina da je svojoj bivšoj asistentici naredio da ga počeše po leđima, glumac je odgovorio potvrdno.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Graham Chase Robinson tužila Roberta De Nira za rodnu diskriminaciju

"Dobro, dvaput sam joj rekao da me počeška! Ulovili ste me! Kažem da su to gluposti. To nikada nije bilo učinjeno s nepoštovanjem. Sram te bilo, Chase Robinson! Kvragu! Žao mi je", rekao je glasno De Niro, a svi u sudnici su ga gledali u čudu.

Robinson je rekla kako je De Niro tražio od nje da mu pere posteljinu, kupuje autobusne karte za njegovog sina te tvrdi da je bila manje plaćena od muških zaposlenika koji su obavljali sličan posao kao i ona. Stoga ona traži 12 milijuna dolara odštete za tešku emocionalnu patnju i povredu ugleda.

De Niro optužio Robinson

S druge strane, De Niro je optužio Robinson da je iz njegove tvrtke uzela dio novaca i stavila na svoj osobni račun, a desetke tisuća dolara trošila je na osobne stvari, hranu i putovanje te da je veliki dio svog radnog vremena provodila gledajući Netflix.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Robert De Niro optužio bvišu zaposlenicu da je za vrijeme radnog vremena gledala Netflix

Odvjetnici Graham Chase Robinson pokušali su prikazati De Nira kao zahtjevnog šefa pa su pustili audiosnimke glumca koji ju je nazvao u nedjelju u 6:30 ujutro kako bi od Graham tražio da mu pošalje šifru za njegovo računalo. Osim što je De Niro priznao optužbe za češanje leđa, priznao je i da je kasno navečer naredio Robinson da koristi Uber kako bi mu naručila martini iz Nobu sushi loungea.

