Ovakvu Kate Middleton rijetko viđamo: Iznenadila neočekivanim i toplim potezom

Kate Middleton (44), britanska princeza od Walesa i supruga princa Williama (43), tijekom službenog posjeta zapadnom Walesu iznenadila je lokalnu zajednicu neočekivanim i toplim potezom. Bez ikakve najave svratila je u second hand trgovinu humanitarne organizacije Tŷ Hafan te osobno zahvalila volonterima i zaposlenicima na njihovu radu.

Neočekivan dolazak na kraju radnog dana

Princeza je tijekom boravka u gradiću Lampeteru nenajavljeno ušla u trgovinu koja prikuplja sredstva za dječji hospicij Tŷ Hafan, čija je pokroviteljica od siječnja 2025. godine. Posjet se dogodio pred sam kraj radnog vremena, a njezin dolazak iznenadio je sve prisutne jer nije bio dio službenog protokola.

Razgovor, fotografije i zagrljaj

Regionalna voditeljica prodaje Maree Thomas otkrila je da je Kate izdvojila vrijeme za razgovor s volonterima, fotografiranje te se upisala u knjigu dojmova. Iako je bila u žurbi, inzistirala je da nakratko razgleda i dio s galanterijom. Tijekom posjeta princeza je čak zagrlila jednu od djelatnica, što je dodatno oduševilo osoblje, piše People.

Iako u trgovini nije provela više od desetak minuta niti je stigla razgledavati ponudu, njezin nenajavljeni dolazak ostavio je snažan dojam. Volonteri su istaknuli da je jasno pokazala koliko joj je stalo do rada organizacije i lokalne zajednice.

Tŷ Hafan je dječji hospicij koji pruža skrb teško bolesnoj djeci i njihovim obiteljima diljem Walesa. Kate je hospicij prvi put službeno posjetila prošle godine, a tijekom razgovora u Lampeteru prisjetila se tog emotivnog iskustva i pohvalila tim koji ondje radi.

Ispunjen dan u Walesu

Neočekivani posjet trgovini uslijedio je nakon bogatog dana u zapadnom Walesu, tijekom kojeg je Kate obišla tvornicu vune u blizini Fishguarda te brend Hiut Denim u Cardiganu. Dobrotvornu organizaciju Tŷ Hafan ranije je podupirala i princeza Diana, majka princa Williama.

Glavni izvršni direktor organizacije Irfon Rees zahvalio je princezi na podršci, istaknuvši kako je njezin spontani dolazak razveselio osoblje i volontere te još jednom potvrdio koliko im njezina podrška znači.

