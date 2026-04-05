Ovako su domaće zvijezde proslavile Uskrs: Zavirite u njihove blagdanski uređene domove

Uskrsni blagdani i ove su godine društvene mreže pretvorili u pravu riznicu inspiracije, a brojni poznati Hrvati svojim su pratiteljima pružili uvid u to kako su proveli jedan od najvažnijih dana u godini.

Od raskošno uređenih domova i tematskih dekoracija, preko bogatih blagdanskih stolova, pa sve do intimnih obiteljskih trenutaka, domaće zvijezde pokazale su kako svatko na svoj način njeguje uskrsne običaje.

Čajanka izvan vremena

Poznati hrvatski stilist i medijska ličnost, Marko Grubnić, poznatiji kao Modni Mačak, i ove je godine nadmašio sva očekivanja proslavom Uskrsa, pretvorivši svoj dom u pravu bajku. Svojim je pratiteljima na Instagramu pružio uvid u raskošnu proslavu nadahnutu bezvremenskom pričom „Alisa u zemlji čudesa“, pokazavši još jednom da su za njega blagdani prilika za kreativno izražavanje bez granica.

U seriji fotografija Grubnić je otkrio blagdanski stol koji izgleda kao da je prenesen izravno sa seta filmske adaptacije slavnog djela Lewisa Carrolla. Čitava proslava osmišljena je kao čajanka Ludog Klobučara, a svaki detalj pažljivo je isplaniran kako bi stvorio atmosferu čarolije i mašte.

Blagdanski stol pun simbolike

Jedna od omiljenih hrvatskih pjevačica i televizijskih voditeljica, Sanja Doležal, na Uskrs je svojim pratiteljima na Instagramu pružila uvid u toplinu svog doma, podijelivši fotografiju koja odiše tradicijom i obiteljskom atmosferom. Uz sliku bogatog blagdanskog stola, uputila je i dirljivu poruku koja je odjeknula među njezinim obožavateljima.

"Sretan Uskrs svima, nadam se da ste okruženi svojim najmilijima, samo je to važno u ovom ludom svijetu", napisala je legendarna pjevačica grupe Novi fosili.

Tradicija za blagdanskim stolom

Jedna od najomiljenijih hrvatskih televizijskih voditeljica, RTL-ova Antonija Blaće, na Uskrs je svojim pratiteljima na Instagramu pružila topao i prisan uvid u svoje obiteljsko slavlje. Kratkom i srdačnom porukom "Dobri ljudi, sretan Uskra!", koristeći simpatičan dalmatinski izričaj, poželjela je svima sretan blagdan i otkrila kako izgleda njezina uskrsna trpeza.

Objava, koja se sastoji od niza kratkih videozapisa i fotografija, odiše atmosferom zajedništva i tradicije. U središtu pozornosti je bogato postavljen stol koji spaja moderno i klasično, baš kao i sama Antonija. Na bijelom stolnjaku, uz elegantno posuđe i aranžman s procvjetalim grančicama, našle su se sve nezaobilazne uskrsne delicije koje se tradicionalno pripremaju diljem Hrvatske.

Dvostruko slavlje u domu operne dive

Poznata hrvatska operna pjevačica i glumica, Sandra Bagarić, imala je poseban razlog za slavlje ove nedjelje. Ne samo da je sa svojim pratiteljima podijelila radost Uskrsa, već je proslavila i svoj 52. rođendan, a rijetka podudarnost ta dva važna datuma rezultirala je objavom koja je oduševila njezine obožavatelje.

U nizu fotografija objavljenih na njezinom Instagram profilu, sopranistica je pokazala kako je provela svoj dan, okružena obitelji, cvijećem i impresivnim slasticama. Na jednoj od slika pozira nasmijana na suncu držeći raskošnu tortu, dok na drugoj puše u svjećice na popularnoj Pavlovoj torti s jagodama. Blagdanski stol bio je bogato ukrašen, spajajući simbole Uskrsa poput gnijezda s ukrasnim jajima i figuricama zečeva s rođendanskim buketima i slasticama.

„Sretan Uskrs svima, a meni sretan 52. rođendan“, napisala je kratko i veselo u opisu objave, zahvalivši na „pre, pre slasnim tortama“. Činjenica da je njezin rođendan, peti travnja, ove godine pao točno na Uskrsnu nedjelju, dala je proslavi posebnu, dvostruku čar, što je pjevačica s veseljem podijelila sa svojom publikom.

