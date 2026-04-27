Ovako prijateljstvo rijetko se viđa! Duško Kuliš posvetio pjesmu Halidu: 'Idi vidi Sejdo moja'

Pjevač Duško Kuliš dirnuo je javnost emotivnom objavom kojom je otkrio da je svoju novu pjesmu „Idi vidi Sejdo moja“ posvetio glazbenoj legendi Halidu Bešliću, čovjeku s kojim ga veže dugogodišnje prijateljstvo.

Uz objavu pjesme Kuliš je podijelio snažnu poruku: „Dva imena i jedno vječno prijateljstvo. Halid i Duško“, riječima koje su mnogi doživjeli kao iskrenu posvetu prijateljstvu koje je trajalo desetljećima.

Nova pjesma tako nije samo glazbena priča, već i emotivni hommage prijatelju, uspomenama i godinama provedenima zajedno. Posebnu težinu cijeloj priči daje i spot, koji dodatno pojačava emociju kroz kadrove njihovih zajedničkih trenutaka – druženja u kavani, neformalnih susreta, smijeha, pjesme i uspomena koje su obilježile jedno vrijeme.

Kroz fotografije i snimke s kolegama, spot donosi priču o odanosti, poštovanju i prijateljstvu koje je ostavilo neizbrisiv trag, a mnogi su u ovoj posveti prepoznali iskrenu emociju i rijetku povezanost kakva se danas rijetko viđa na estradi.

